Salman Rushdie revela un extracto de su próxima novela, cuatro meses después de su agresión

El escritor británico, nacido en Bombay en 1947, publica un extracto de su próximo libro ‘Victory City’ en 'The New Yorker'. Se trata de la “historia épica de una mujer” en el siglo XIV en lo que hoy es una parte de India, según el la editorial Penguin Random.

La prestigiosa publicación de las élites culturales estadounidenses The New Yorker ha puesto en linea en su sitio web "A Sackful of Seeds" (Un saco lleno de semillas), un texto perteneciente al decimo quinto libro de Salman Rushdie y que se va a titular Victory City que será publicado en febrero por Penguin Random House.

El propio Rushdie,en su cuenta de Twitter, ha confirmado la publicación. Se trata de la primera vez que el escritor se expresa en la red social desde el 9 de agosto, cuando justamente anunció la salida de su próximo libro para febrero de 2023.

Tres días más tarde, el 12 de agosto, mientras daba una conferencia en Chautauqua, en el noroeste del estado de Nueva York, el autor mundialmente conocido de Los versos Satánicos fue herido de forma grave por un hombre que se echó encima de él y lo apuñaló.

El escritor, de 75 años, fue hospitalizado en un hospital de Estados Unidos, pero ha perdido la vista de un ojo y el uso de una mano, según anunció en octubre pasado su agente, Andrew Wylie.

El atacante, Hadi Mata, un estadounidense de origen libanés de 24 años, fue detenido inmediatamente. En las vistas preliminares a su juicio, se declaró inocente. El ataque supuso un schock para buena parte del mudno, pero países musulmanes como Irán o Pakistán, fue celebrado por los extremistas.

Desde 1989 y la publicación de Los versos Satánicos, sobre Rushdie pesa una fatua del guía supremo iraní que entonces era Ruhollah Jomeini. "Estoy informando a todos los valientes musulmanes del mundo que el autor de 'Versos satánicos', un texto escrito, editado y publicado contra el Islam, el Profeta del Islam y el Corán, junto con todos los editores y editoriales conscientes de su contenido, están condenados a muerte. Hago un llamamiento a todos los musulmanes valientes, dondequiera que se encuentren en el mundo, para que los maten sin demora", escribió entonces Jomeini.

Oficialmente, Irán desmintió estar implicado en el ataque a Rushdie, aunque un portavoz del régimen islámico dijo que "sólo Salman Rushdie y sus partidarios merecen ser culpados e incluso condenados".

