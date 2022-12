Atrapados en la red o la memoria del pez rojo

INTERNET

Bruno Patiño, presidente de la cadena franco-alemana de televisión con vocación Europea Arte y especialista de los medios de comunicación, describe en dos de sus libros: "La civilisation du poisson rouge " y "Tempête dans le bocal" (traducidos por Alianza Editorial ) los peligros de una humanidad atrapada en la pecera digital de su dependencia a las redes sociales. Una adicción estimulada deliberadamente por las plataformas de internet y su modelo de negocio, basado en el mercado publicitario.

Anuncios Lee mas

RFI: El primer libro en que aborda esta temática es “La civilización de la memoria de pez” * ¿Por qué eligió este título?

Bruno Patiño : El libro empieza describiendo una reunión organizada por Google, más exactamente YouTube, donde se comenta lo que los ingleses llaman “atttention span”. La duración de la capacidad de atención de un pez rojo se estimaba en ocho segundos y aplicando el mismo cálculo, —en el caso de los jóvenes, que tienen la costumbre de tener el teléfono siempre en la mano— esta “atttention span”, era de nueve segundos. En conclusión, decían, nos estamos transformando en peces rojos, que cada nueve segundos necesitan una nueva alerta o señal para mantener la atención. Algo de lo cual hoy somos prácticamente incapaces.

La capacidad máxima de atención de un pez rojo es de ocho segundos, nos estamos transformando en peces rojos.

RFI: Eso apunta a la llamada «economía de la atención», donde la atención humana es un bien limitado. ¿Cómo nace esta economía de la atención?

Bruno Patiño : Toda la explicación de este libro y del segundo: ‘Tempestad en la pecera”** es la siguiente tesis: Si todos estamos atados a nuestro celular, si somos prácticamente dependientes de nuestras pantallas y si nuestro espacio público se ha polarizando a causa de las redes sociales; la culpa no es de la tecnología, sino el matrimonio de la tecnología y del modelo económico de las grandes plataformas.

La culpa no es de la tecnología, sino el matrimonio de la tecnología y del modelo económico de las grandes plataformas.

Este modelo económico es muy sencillo, es un modelo económico publicitario que apunta a la venta de publicidad personalizada con los datos individualizados de cada usuario. Y estas grandes plataformas han desarrollado herramientas tecnológicas, que también vienen de los trabajos de la neurociencia, para crear y fomentar un mecanismo de dependencia hacia nuestros celulares.

Es lo que describo en este libro: cómo y con que herramientas estas plataformas buscan atraer nuestra atención, incluso cuando estamos ocupados haciendo otra cosa.

RFI: Estamos hablando de lo que comúnmente se llama « la captología ».

Bruno Patiño : Es un término que no lo he inventado yo. En el libro describo un laboratorio de captología que existe en Stanford, el corazón de la Silicon Valley, —la Universidad donde se inventa casi todo, cuando nos referimos a herramientas digitales—, allí B.J. Fogg, el líder de este laboratorio de captología, cuenta cómo busca utilizar la neurociencia y la «Computer science” para desarrollar herramientas que atraigan la atención de cada usuario de un celular. La recompensa aleatoria es una de esas herramientas. En los años treinta, B. F. Skiner hizo una experiencia conocida como « La caja de Skinner » poniendo unos ratones en una caja transparente donde había un distribuidor de comida.

La experiencia tenía dos momento: el primero, cada vez que el ratón apretaba el botón del distribuidor, obtenía comida. Poco a poco, el ratón entendía el funcionamiento y cuando tenía hambre apretaba el botón y controlaba el dispositivo.

En un segundo momento lo hacían funcionar de manera aleatoria, como en los casinos. De vez en cuando caía mucha comida, otras poca y muchas veces ninguna, al cabo de algunas horas, el ratón terminaba apretando el botón de manera compulsiva incluso cuando tenía comida de sobra.

Esto demuestra que poco a poco, esa recompensa aleatoria produce una dependencia del ratón hacia la máquina. Las redes sociales, las grandes plataformas, incluso las grandes plataformas de juego, utilizan ese mecanismo de la recompensa aleatoria. De vez en cuando uno ve en el celular algo que le gusta mucho, a veces menos, a veces nada. Y poco a poco, uno termina apretando el botón Facebook (u otro) todo el día, buscando esa recompensa aleatoria. Así, poco a poco, se genera la dependencia.

RFI: ¿Cómo surge este interés por capturar la atención? No es algo previsto desde su origen por estas nuevas tecnologías.

Bruno Patiño : Es muy simple contestar a esta pregunta, porque en un momento dado, esas plataformas decidieron adoptar el modelo económico publicitario. Podían haber optado por ser completamente gratuitas, sin publicidad cómo Wikipedia por ejemplo, o tener un modelo por suscripción. Pero por motivos de utilidad, adoptaron el modelo publicitario. Y el modelo publicitario es muy simple, cuanto más tiempo usted pasa en la plataforma más publicidad puedo venderle. Hay una relación directa entre el tiempo que usted pasa en la plataforma y la cifra de negocios de esas plataformas. Por esa sencilla razón han desarrollado todas las herramientas posibles para capturar su atención. Lo que diferencia un televisor o una radio de un celular, es que usted lo tiene en el bolsillo 24 horas al día, siete días a la semana. El propósito no es captar la atención dos o tres horas diarias como un televisor, sino 24 horas al día, incluso cuando usted está desarrollando otra actividad.

El propósito no es captar la atención, dos o tres horas como un televisor, sino 24 horas diarias, siete días por semana.

RFI: Este interés por capturar la atención no es nuevo, la publicidad la practica desde hace tiempo, pero sobre una fracción de tiempo determinada, digamos que ahora el problema es que no tiene límites.

Bruno Patiño : Exactamente. Lo digo en mi segundo libro «Tempestad en un bocal », el término de economía de la atención ya se utilizaba en 1969 de manera universitaria, años antes de la invención de intenet. Cómo los medios de comunicación, la televisión y la radio, que viven gracias a la publicidad, buscan atraer la atención. No es algo nuevo, lo que es nuevo no es internet, sino la conexión permanente, y eso surge con la invención del “smartphone” en 2006 /2007, es el momento en que todo cambia. Aparece una herramienta que puede capturar la atención 24 horas diarias y casi al mismo tiempo, se inventa la publicidad de datos. Ya no es una publicidad que se dirige una multitud con una eficacia media, sino una publicidad basada en los datos individuales de cada uno de los usuarios. Una herramienta que captura la atención de las personas 24 horas diarias y con una precisión mucho mayor que antes.

Una publicidad personalizada basada en los datos individuales de cada uno de los usuarios.

una publicidad basada en los datos individuales de cada uno de los usuarios.

RFI: Según algunos expertos, es una situación que genera problemas incluso de salud pública?

Bruno Patiño : Crea dos tipos de problemas. Desde el punto de vista individual, una dependencia al teléfono, un 60 a un 80% de la gente que utiliza un celular estima que no puede dejarlo, como el cigarrillo u otra adicción. Eso es un problema de salud pública muy importante, visible en las escuelas y en las familias, los servicios pediátricos atienden a un público joven dependiente de su celular. De un punto de vista colectivo, la economía de la atención, al favorecer los mensajes que tienen mayor eficiencia económica, privilegia los mensajes más emocionales que informativos. Esta economía de la atención estimula una polarización pública. Tenemos dos tipos de impactos negativos: en el ámbito individual, dependencia a las pantallas y en el ámbito colectivo, polarización del espacio público.

La economía de la atención, favorecer los mensajes que tienen mayor eficiencia económica, privilegiando los mensajes más emocionales que informativos.

RFI: ¿Es que esta solicitación permanente, provocada por una lluvia incesante de estímulos, no privilegia mas bien mecanismos reflejos que una verdadera reflexión. Por ejemplo frente a temas de debate público o político?

Bruno Patiño : Exactamente ese es el fenómeno. El algoritmo, que es solo una formula matemática que organiza los post en las redes sociales o plataformas, aventajará algunos mensajes en detrimento de otros. Los que serán favorecidos por la plataforma son simplemente los que tienen más eficiencia económica, los que van a atraer más rápidamente la atención de los demás usuarios y tendrán un mayor nivel de viralización. Los mensajes que tienen un nivel de viralizacion mayor que los otros, son mensajes que apuntan al acto reflejo, a la emoción, sin el tiempo de la reflexión o de la imaginación. Las redes sociales no organizan un debate público sino más bien, una expresión desordenada de emociones polarizadas.

RFI: Es lo que tal vez resume una frase del libro " la inteligencia artificial, mas que un problema científico o tecnológico, es también un problema político."

Bruno Patiño : Es un problema político. No el algoritmo en si, porque el algoritmo, la inteligencia artificial, responde a órdenes. Hay siempre un ser humano detrás de esa fórmula matemática y el algoritmo hace lo que usted quiere que haga. Por eso digo que hay que tener cuidado con el impacto que tienen los algoritmos, que favorecen y buscan atraer el mayor nivel de atención posible. En ese caso apuntan un problema político, por eso todos hablan ahora de regulación de las plataformas, de controlar las plataformas, porque ven que esas herramientas, sin control, pueden producir catástrofes.

RFI: Son temas que claramente tienen una dimensión que va mucho más allá del ámbito puramente científico o técnico, sin embargo parecen ausentes del debate político.

Los políticos están hablando de regulación de las redes sociales,

Bruno Patiño : Se dice que para que un tema científico-técnico, ingrese en el debate político, gracias a la prensa, los medios y los libros, se necesitaban siete u ocho años. En este caso hemos ido mucho más rápido, cuando se publicó en Francia «La civilización de la memoria de pez » en 2019, nadie o casi nadie hablaba de eso, era un tema que solo interesaba a los especialistas. Ahora el tema está sobre la mesa y poco a poco los políticos están hablando de regulación de las redes sociales, porque hemos visto su impacto electoral en Estados Unidos, en Gran Bretaña… incluso prácticamente golpes de estado como el 6 de enero de 2021 en el Congreso norteamericano. Poco a poco, frente a ese impacto, la conciencia de que hay que hacer algo en ese terreno, me parece casi universal en el ámbito político. Pero todavía no es un tema muy popular, y las herramientas, la dirección, el cómo regular las redes sociales, todavía no es muy claro, pero creo que estos dos últimos años se han hecho progresos inmensos, sobre todo en la Unión Europea.

* ** Alianza Editorial 2020-2022

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo