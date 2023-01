Regresa ‘My French Film Festival’, el festival de cine francés en línea

CINE FRANCéS

Del 13 de enero al 13 de febrero, los amantes del cine francés o francófono podrán disfrutar de 29 películas completamente gratis, disponibles por Internet y con subtítulos en español. RFI es un medio asociado al festival.

Anuncios Lee mas

Se trata del a 13ª edición de este festival de cine en francés en línea, que presenta una selección de largometrajes y cortos recientes. Dicha selección se ha presentado en los festivales internacionales de cine más importantes y son inéditos en muchos países.

Las 29 cintas que conforman la selección en 2023 estarán disponibles durante un mes, del 13 de enero al 13 de febrero, en más de 70 plataformas en todo el mundo. My French Film Festival ha sido un festival volcado a la difusión del cine francés y en francés con una particularidad para los países de América Latina: las películas son de acceso gratuito en todos los países de habla hispana y con subtítulos en castellano, así como otros idiomas como el alemán, inglés, coreano, francés, italiano, japonés, portugués y ruso. Por primera vez, las cintas estarán subtituladas también en árabe, chino mandarín y ucraniano.

Este festival fue el primero completamente en línea en aparecer en Francia, un modo de consumo del cine que se afianzó en estos últimos tres años con la epidemia del covid.

“El festival se ha ido adaptando después de la epidemia. Durante la pandemia tuvimos mucho público. Ahora que superamos la crisis, consideramos que este tipo de iniciativas debe continuar. Es una manera de alcanzar otros públicos, que a veces no tienen acceso a las salas de cine o a películas que no sean americanas. Lo único que se necesita es una conexión a Internet. El objetivo no es para nada reemplazar a las salas de cine. Las películas deben seguir viéndose en los cines, pero es una opción complementaria. El año pasado tuvimos 11 millones de conexiones durante el mes que dura el festival y hay mucho interés por el cine francés en el mundo. Es la primera cinematografía europea presente en las plataformas de video a la demanda”, explicó a RFI Léo Tisseau de UniFrance, organismo de difusión del cine francés en el extranjero y organizador de My French Film Festival.

El festival presenta una programación paritaria (16 de los 29 metrajes están dirigidos por una mujer o por un equipo que incluye mujeres) para reflejar la variedad de voces del cine en francés.

My French Film Festival es también una competencia. Un jurado internacional anunciará los premios el próximo 13 de febrero.

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo