Beyoncé, favorita de unos Grammy en los que Anitta busca la gloria

MUSICA

Gigantes del pop se miden por la gloria de los Grammy este domingo en la ceremonia que se celebra en Los Ángeles con Beyoncé como favorita y la brasileña Anitta que podría llevarse el momento estelar de la participación latina

Anuncios Lee mas

Han pasado casi sesenta años para que una artista brasileña volviera a ser nominada en alguna de las principales categorías de los Grammys. Anitta, la chica de Río, espera conquistar el premio que se le escapó de las manos a su compatriota Astrud Gilberto, la voz que inmortalizó "The Girl from Ipanema". La cantante de 29 años, toda una super estrella en Brasil, dio un nuevo aire al clásico brasileño "Girl from Rio", uno de los sencillos de su más reciente "Versions of Me", su quinto álbum de estudio.

Los gigantes del pop se miden de nuevo esta noche por la gloria de los Grammy en la ceremonia que se celebra en Los Ángeles y que promete ser escenario de un nuevo cara a cara entre Beyoncé y Adele. Beyoncé lidera con nueve nominaciones, seguida por el rapero Kendrick Lamar con ocho. Adele y Brandi Carlile empataron disputando siete categorías cada una. Esta edición de los premios Grammy viene luego de un año marcado por discos que han sido un éxito de ventas, como el vibrante "Renaissance" de Beyoncé, el introspectivo "30" de Adele, y el enérgico "Un verano sin ti" del puertorriqueño Bad Bunny.

Billboard predice que este año la legión de seguidores de Beyoncé estará de fiesta con su reina para celebrar el premio al mejor álbum, mientras que otros expertos vaticinan que Adele tiene más chances del oro en la categoría de mejor grabación con su sencillo "Easy On Me". Pero las sorpresas están a la orden de la noche, como otras ediciones han probado.

Kendrick Lamar, Harry Styles y Taylor Swift están también entre los favoritos de la gala de este 5 de febrero, que también es vista como un momento estelar para la música latina con nominados como Bad Bunny y Anitta en las principales categorías. Bad Bunny, el artista más taquillero del momento, llega este domingo a Los Ángeles con tres nominaciones gracias a su exitoso "Un Verano Sin Ti", que compite a álbum del año. Es la primera vez que un disco grabado totalmente en español disputa el premio, uno de los más codiciados de la noche. Se trata además de la primera nominación del astro puertorriqueño a una nominación en solitario a una de las principales categorías de los Grammys.

La 65ª edición de la ceremonia que premia lo mejor de la música promete un despliegue de estrellas, con las apariciones de Styles, Bad Bunny, Lizzo, Steve Lacy y Mary J. Blige. El espectáculo será animado nuevamente por el comediante Trevor Noah.

(Con AFP y medios estadounidenses)

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo