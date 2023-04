‘Basquiat x Warhol, a cuatro manos’: una estrecha y fructífera colaboración

ARTE

Cuando la estrella emergente Jean-Michel Basquiat, procedente del arte callejero y primer pintor negro reconocido por la crítica, fallecido a los 27 años tras una sobredosis, conoció a la superestrella del arte pop neoyorquino Andy Warhol, se estableció una colaboración única: 160 lienzos pintados juntos en dos años. En la Fundación Louis Vuitton de París, la exposición "Basquiat x Warhol, à quatre mains" (a cuatro manos) cuenta la historia de esta aventura inédita y fructífera entre dos artistas que murieron poco después. Entrevista con el comisario asociado Olivier Michelon.

Por Siegfried Forster

RFI: ¿Cómo comenzó esta colaboración a cuatro manos entre Basquiat y Warhol?

Olivier Michelon: La colaboración comenzó como una amistad, cuando Jean-Michel Basquiat conoció a Andy Warhol en 1982. Le regaló un cuadro que los representaba a ambos. Después, hubo una serie de retratos cruzados entre los dos artistas. Luego, Warhol le dio a Basquiat algunos cuadros para que pintara sobre ellos. Pronto los dos artistas acabaron trabajando juntos, en el mismo estudio, sobre los mismos cuadros.

RFI: Al principio, Basquiat sentía una admiración ilimitada por Warhol. Warhol, por su parte, se mostró primero bastante escéptico ante este jovencísimo pintor, Jean-Michel Basquiat, nacido en Brooklyn en 1960. ¿Qué aprendieron o ganaron ambos con este trabajo conjunto?

Olivier Michelon: Jean-Michel Basquiat admiraba a Warhol desde que era adolescente. Intentó conocerle varias veces. Warhol veía en la nueva escena artística neoyorquina una prueba de energía, una novedad que le interesaba. Por eso también se interesó por la obra de Jean-Michel Basquiat. Cuando ambos se conocieron, la amistad iba a ser muy rápida. Técnicamente, fue el momento en que Warhol volvió a pintar de verdad, a dibujar a mano, y ya no con una serigrafía. Permitirá a Jean-Michel Basquiat trabajar en grandes formatos. Y ambos van a confrontar sus universos, sus estilos y también sus repertorios de formas.

Visitante ante el lienzo "Dos Cabezas" pintado en 1982 por Jean-Michel Basquiat que muestra a Basquiat junto a Andy Warhol, en la exposición "Basquiat x Warhol, à quatre mains", en la Fondation Louis Vuitton de París. © Siegfried Forster / RFI

RFI: Warhol extraía a menudo su poder del exterior, de los logotipos, de las marcas, de la gloria que le proporcionaba la televisión. Con Basquiat, en cambio, es más el interior el que sale a la luz, las emociones, la ira, la juventud... En su trabajo conjunto, en sus obras creadas a cuatro manos, ¿cuál es el tercer ojo de su colaboración?

Olivier Michelon: Se podría oponer la obra de Jean-Michel Basquiat a la de Andy Warhol, con un lado distante y un lado más rápido, entre un universo robado a los medios de comunicación y otro que sería más subjetivo... En mi opinión, las cosas son un poco más complicadas. Jean-Michel Basquiat solía decir que copiaba, pero con su propia mano. Siempre trabajaba con fotocopia, también hacía serigrafía. Así que las cosas se difuminan. Eso es lo que creó lo que Keith Haring llamaba un "tercer espíritu". Es decir, cuando estos dos artistas trabajan juntos, vemos evidentemente sus signos respectivos, vemos su estilo, su manera, su "mano". Pero cada uno se apropia de los signos del otro, y también de la manera de hacer las cosas del otro. Y esto crea este otro artista que sería "Basquiatwarhol" y no Basquiat o Warhol.

RFI: El afiche de la exhibición utiliza otro de la época para simbolizar esta colaboración a cuatro manos, mostrando a los dos artistas con guantes de boxeo. ¿Se inspiró esta iconografía en el "combate del siglo" entre Mohamed Ali y George Foreman en Kinshasa en 1974?

Olivier Michelon: En mi opinión, estamos más cerca de los carteles de boxeo de los años 30 y 50 que del "combate del siglo". Cuando Jean-Michel Basquiat y Andy Warhol decidieron hacer la exposición juntos, en casa de Tony Shafrazi, en 1985, montaron la exposición con un cartel en el que aparecían como boxeadores. Con esta idea de combate, de promoción. Es evidentemente un gesto divertido. El boxeo es también una iconografía muy querida por Basquiat, porque el boxeador es el prototipo del héroe, pero también del mártir. Para Warhol, existe quizás un lado más pop. En la exposición, con otra obra basada en el boxeo, Ten Punching Bags, vemos que las cosas son un poco más complicadas, un poco más tristes también, que este aspecto lúdico del combate.

Vista de la exposición "Basquiat x Warhol, à quatre mains", en la Fundación Louis Vuitton de París. © Siegfried Forster / RFI

RFI: La instalación Ten Punching Bags (Last Supper), creada entre 1985 y 1986 pero nunca expuesta en vida de Basquiat y Warhol, hace referencia a una horca y su séquito de colgados negros, evocados por la canción "Strange Fruits" de Billie Holiday. El mundo afroamericano, o incluso africano, aparece varias veces en las obras a cuatro manos. ¿Es African Masks, la obra más monumental de la exposición, realmente "una obra maestra del arte africano", como la calificó Warhol?

Olivier Michelon: No es una obra maestra africana, es un cuadro realizado en Nueva York en 1984 por Andy Warhol y Jean-Michel Basquiat, con iconografía africana. Iconografía sacada de libros o del Metropolitan Museum, donde ese mismo año hubo una gran exposición, "Primitivism in Modern Art", en la que se exhibían muchas de estas obras. Warhol dijo de esta obra que "mide más de 30 metros", en realidad mide 10 u 11 metros, que ya es mucho. Aparte de su tamaño, es una obra inquietante, porque no sabemos qué está haciendo Warhol en este caso. Pero se puede ver que algunas de estas máscaras fueron diseñadas por Andy Warhol.

RFI: ¿Cuál era la relación entre los dos artistas y África?

Olivier Michelon: La relación de Andy Warhol con África me resulta difícil de responder. No la conozco, ni siquiera sé si Andy Warhol estuvo en el continente africano. Jean-Michel Basquiat fue a África una vez, después de sus colaboraciones con Andy Warhol. Como afroamericano, de Haití, la zona del Caribe es obviamente algo que le interesa. También ha trabajado bastante sobre mitologías o prácticas rituales de África Occidental, especialmente los mitos de los yoruba.

Detalle del cuadro "African Masks" (1985), realizado conjuntamente por Jean-Michel Basquiat y Andy Warhol, expuesto en "Basquiat x Warhol, à quatre mains", en la Fundación Louis Vuitton de París. © Siegfried Forster / RFI

RFI: Taxi, 45th/Broadway es también una colaboración a cuatro manos. Warhol pintó una carrocería amarilla, y Basquiat pintó sus experiencias como hombre negro en una sociedad estadounidense muy racista. ¿Cómo trabajaron en esta obra?

Olivier Michelon: Entre las obras expuestas está Taxi, 45th Street/Broadway, que representa una escena en la que se puede imaginar que Warhol pintó primero esta graciosa carrocería amarilla de taxi, un poco como un juguete para niños. Basquiat la terminó poniendo dentro a un taxista maleducado que está insultando a una persona que intenta conseguir un taxi. Según los testimonios que tenemos, esta persona es Jean-Michel Basquiat, que intenta subir a un taxi y el taxi se niega a verle. Donde el cuadro es aún más complejo es cuando te das cuenta de que esta persona no sólo es negra, sino que sólo está dibujada, en realidad es invisible.

RFI: La exposición celebra estas obras a cuatro manos de Andy Warhol y Jean-Michel Basquiat como obras maestras, pero en el momento de la exposición, en 1985, ambos artistas fueron recibidos con duras críticas. ¿Por qué terminó la colaboración entre Warhol y Basquiat?

Olivier Michelon: En 1985, cuando expusieron juntos, las críticas fueron bastante negativas. En cierto modo, los críticos ya sabían lo que iban a decir: un viejo artista en busca de juventud. Un joven en busca de fama. Sobre esa base, la acogida no podía ser "increíble". Y a Basquiat le dolieron estas críticas. Quizá por su juventud, porque es una exposición mediática bastante fuerte para él. Para Warhol, las cosas son un poco más simples. Él tenía más distancia con las cosas. Y fue en ese momento cuando la colaboración se hizo más distante, aunque los artistas siguieron viéndose, e incluso trabajando un poco juntos, como podemos ver en la exposición, con Ten Punching Bags (Last Supper).

Detalle del cuadro "Taxi, 45th/Broadway" (1984-1985), realizado conjuntamente por Jean-Michel Basquiat y Andy Warhol, expuesto en "Basquiat x Warhol, à quatre mains", en la Fundación Louis Vuitton de París. © Siegfried Forster / RFI

