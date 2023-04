My name is Bond

La batalla por la eternidad del agente 007

La primera adaptación al cine de la obra de Ian Fleming fue, en 1962, "El satánico Dr. No" con el primer James Bond del celuloide, Sean Connery. © RFI

Texto por: Luisa Pulido (Reino Unido) 4 min

La conmemoración de los 70 años de la publicación de Casino Royale (13 de abril 1953), la primera novela de James Bond, está marcada por un desafío para el icónico personaje inglés: para sobrevivir y mantenerse vigente, las películas deben adaptarse a una sociedad más inclusiva.