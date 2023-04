Muerte del cantante estadounidense Harry Belafonte, defensor de los derechos civiles

Cultura

Harry Belafonte falleció el 25 de abril de 2023 en Nueva York a la edad de 96 años. El artista estadounidense llevó varias carreras a la vez. Fue actor de formación, cantante y el "rey del calipso", por supuesto, pero también activista de los derechos civiles.

Por Aurore Lartigue

A Harry Belafonte le bastó que le ofrecieran dos entradas cuando joven para ver el American Negro Theater para enamorarse de la interpretación. Sus clases de interpretación con Marlon Brando y Sidney Poitier le llevaron a Broadway. Incluso ganó un Premio Tony por su primera actuación en Almanaque, de John Murray Anderson. Para pagarse las clases, actuaba en clubes. Así que fue a través del teatro como comenzó su carrera musical, en clubes de jazz ante un público no siempre acostumbrado a su voz suave de crooner seductor.

"Rey del calipso"

Nacido en Harlem, Nueva York, el 1 de marzo de 1927, hijo de una limpiadora jamaicana y de un cocinero de barco, pasó la mayor parte de su infancia en esta isla caribeña. Y probablemente fue allí donde se inspiró para lo que se convertiría en su seña de identidad: el "calipso". En los años 50, Estados Unidos descubrió este estilo afrocaribeño, mezcla de ritmos africanos y música europea. El artista, que también destacaba en la música folk y el blues, firmó con el sello RCA Victor. La colaboración fue larga y fructífera.

El año 1956 fue un punto de inflexión para Belafonte. Se publicó el álbum Calypso, del que se vendieron más de un millón de copias. El cantante de la sonrisa radiante fue coronado "rey del calipso". "Banana Boat Song" sigue siendo una de las canciones más conocidas del cantante. Pero también están "Mathilda", su primer single, "Try to Remember" y la picante "Mama Look a Boo Boo".

Además de su carrera musical, Harry Belafonte siguió con su carrera de actor. En total, entre 1953 y 2006, Harry Belafonte actuó en una decena de películas y produjo unas cuantas. A finales de la década de 1950, la estrella llegó a tener un programa de televisión, Tonight With Belafonte, por el que se convirtió en el primer afroamericano en recibir un Premio Emmy.

Harry Belafonte ha recibido numerosos galardones: en 1989 fue homenajeado por el Kennedy Center, en 1994 se le concedió la Medalla Nacional de las Artes y en 2000 recibió un Premio Grammy por el trabajo de toda su vida. Pero no sólo en el escenario y el micrófono se ha distinguido Belafonte. El artista también se ha dedicado a diversas causas y fue una figura comprometida en la defensa de los derechos civiles.

Compañero de lucha de Martin Luther King

A mediados de la década de 1950 conoció a Martin Luther King y fueron amigos hasta su muerte, lo que provocó una disputa con sus herederos en 2008. Estos le reprocharon estar en posesión de los borradores de dos discursos del activista por los derechos civiles, entre ellos el que iba a pronunciar en Memphis el 4 de abril de 1968, día de su asesinato, y de la carta de condolencia enviada por el presidente Johnson a la viuda del pastor.

En 1960, el presidente Kennedy lo nombró asesor cultural del Cuerpo de Paz, que prestaba ayuda a países en dificultades. Era la primera vez que se nombraba a un personaje público. Entre otros logros, en 1985 contribuyó a la campaña "We Are The World" en favor de África. Posteriormente se convirtió en embajador de buena voluntad de la UNICEF. El apartheid en Sudáfrica y el sida también formaron parte de sus batallas.

Harry Belafonte y Martin Luther King, el 21 de agosto de 1964 en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York. AFP - -

Pero sus posiciones a veces han suscitado críticas. Harry Belafonte nunca ha ocultado sus simpatías comunistas y su apego al régimen cubano, criticando a menudo el embargo estadounidense.

Fue seguramente la administración Bush la que más atrajo las iras de este activista ofensivo. Condoleeza Rice había respondido a uno de sus exabruptos insinuando que, como en los tiempos de la esclavitud, ella y Colin Powell estaban al servicio de George W. Bush: "No necesito que Harry Belafonte me diga lo que es ser negro".

Por eso no sorprendió que, en 2016, en un video, Belafonte, de 89 años, hubiera dado su apoyo a Bernie Sanders, durante las primarias estadounidenses.

