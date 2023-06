Los iankovers, una banda colombiana con corazón ucraniano

Música

Se autodenominan una banda colombiana con corazón ucraniano. Los vídeos de las actuaciones de Los iankovers por todo el mundo se están haciendo populares en las redes sociales. El público siempre se sorprende de que el vocalista de la banda tenga un perfecto acento ucraniano. El repertorio incluye canciones folclóricas y modernas en ucraniano y español. En una entrevista con RFI-Ucrania, el multiinstrumentista Ianko Peñafort, líder de la banda, contó cómo aprendió el ucraniano, cómo reaccionan los extranjeros ante la música ucraniana y por qué le inspiran las canciones rebeldes.

Ianko Peñafort es un colombiano con raíces ucranianas, nacido y criado en Bogotá, Colombia. Su madre Natalia es una ucraniana de Kiev, y su padre Javier es colombiano.

RFI: ¿Cuándo llegó por primera vez a Ucrania? ¿Qué fue lo que más le impresionó entonces?

Ianko Peñafort: La primera vez que vine a Ucrania fue en 2000, cuando tenía cinco años. Mi madre y yo nos fuimos cuatro meses. Pasé la mayor parte de las vacaciones en Kiev. Durante algún tiempo, mi madre nos llevaba a Ucrania a mí y a mi hermana por turnos. Después fuimos todos juntos. En total, he estado en Ucrania 12 veces a lo largo de mis 28 años. Desde niño me ha impresionado que la gente de allí me perciba como parte de su comunidad. Sí, hay peculiaridades en la comunicación en Ucrania en comparación con Colombia: a veces la gente habla un poco duro. Al mismo tiempo, los ucranianos son muy humanos. Y hay un alto nivel de empatía.

RFI: ¿Has aprendido ucraniano desde la infancia? ¿Y cuánto tardó en dominarlo?

Ianko Peñafort: No, mi madre habla ruso. Y utilicé el ruso en Ucrania incluso hasta 2016. Empecé a aprender ucraniano en 2014, pero decidí ponerme a prueba y empecé a hablarlo en Ucrania sólo dos años después. Tenía miedo de cometer errores al hablar, me di cuenta de que utilizaba demasiados “rusismos”, y todavía cometo muchos errores. Por cierto, cuando estaba aprendiendo el idioma, las canciones populares y los dialectos de la parte occidental de Ucrania me resultaron útiles. Me gustan ciertas entonaciones y acentos de allí.

No sólo los ucranianos vienen a escuchar canciones ucranianas. © Із архіву Los iankovers/ Facebook

RFI: En su banda hay músicos colombianos y venezolanos. ¿Qué les parecen las canciones ucranianas?

Ianko Peñafort: Siempre me ha apasionado la música folclórica, especialmente la latinoamericana. Pero en 2013, me di cuenta de mi propia responsabilidad por mis raíces ucranianas. Fue entonces cuando surgió el deseo inevitable, la necesidad de interpretar canciones folclóricas de mi otro origen, del lado de mi madre. Así que empecé a cantar canciones ucranianas. Y me inspiraron para estudiar cada vez más la lengua ucraniana. Soñaba con tener un grupo con el que pudiera interpretar tanto canciones latinoamericanas como ucranianas. En general, me interesa el folclore de Europa del Este, pero sin Rusia. Hay mucho en común entre la gente de todo el mundo, y eso se refleja en la música. Mis compañeros aprendieron rápidamente los ritmos de la música ucraniana. Nuestro guitarrista Nicolás y nuestro flautista Daniel se interesan por la cultura ucraniana y han aprendido un poco de ucraniano. Nuestra violonchelista Isamara es una apasionada de la cultura ucraniana, aprende el idioma y las canciones, lee. Le encanta Ucrania. El año pasado estuvimos en Europa. Tenía muchas ganas de ir a Ucrania, y estuvimos en Lviv, en Chernivtsi. En aquel momento, Ucrania estaba sometida a bombardeos masivos, pero Isamara estaba increíblemente entusiasmada con el país.

RFI: Usted se ha hecho popular en las redes sociales gracias a los vídeos de actuaciones callejeras de canciones ucranianas en distintos países. ¿Cómo se le ocurrió la idea de viajar por el mundo con repertorio ucraniano?

Ianko Peñafort: De hecho, siempre he soñado y sigo soñando con viajar más por el mundo porque somos portadores de la cultura de Latinoamérica, Ucrania y Europa del Este. Hay que mostrarla al mundo porque es muy bonita, y en muchas partes del mundo la gente no conoce esta música. El año pasado viajamos a Europa por nuestra cuenta, sólo con billetes y sin dinero. Empezamos con actuaciones callejeras en Barcelona y luego en Francia. Más tarde fuimos a República Checa, donde conocimos a nuestra mánager, presentadora y YouTuber Nina, del canal Nina-Ukraine. Y, por supuesto, gracias a su apoyo, ya tenemos una gran audiencia. Por aquel entonces, nos ayudó a organizar varios conciertos en República Checa. El primero fue con motivo del Día de la Independencia de Ucrania, en el centro de Praga, para los ucranianos. También hubo conciertos en Austria para la comunidad ucraniana. Y con un concierto en Cracovia conseguimos enviar parte del dinero a las Fuerzas Armadas de Ucrania. También organizamos pequeños conciertos en Rumania y Bulgaria. Ahora estamos en Suiza. Aquí ya hemos actuado en la Universidad Técnica de Zúrich y en las escuelas ucranianas "Kryla" y "Mriya". Tenemos previstos más conciertos.

RFI: ¿Cómo eligen su repertorio de canciones ucranianas y piensan escribir las suyas propias en ucraniano?

Ianko Peñafort: Interpretamos canciones que nos gustan: mucho folk, rebeldes, fusileros, canciones cosacas. El contexto histórico es muy importante. A través de estas canciones, me gusta contar la historia de Ucrania, sobre todo porque hay muchos mitos sobre la historia de los insurgentes ucranianos. Y la propaganda rusa trabaja mucho en este sentido. Tenemos nuestras propias canciones en español, pero aún no en ucraniano, pero lo haremos en un futuro próximo. Este es un nuevo nivel de desafío para mí: escribir una canción es una responsabilidad muy grande. No quiero que sea algo primitivo, quiero hacerlo de la forma más poética posible. Y para ello, necesito aprender mejor la lengua ucraniana.

Гурт виступає в різних містах Європи © Із архіву Los iankovers/ Facebook

RFI: Los ucranianos reciben a su banda con los brazos abiertos, pero ¿cómo reaccionan los extranjeros ante su música?

Ianko Peñafort: Desde el principio de la invasión a gran escala, hemos estado en Colombia. Allí tocamos música ucraniana y la gente simpatizó mucho con ella. Mientras que el público hispanohablante está bastante cerrado a otras músicas que no sean españolas. Pero entonces nos escuchaban con mucho interés. Hubo momentos interesantes en Europa. Estamos acostumbrados a que, cuando tocamos música ucraniana, muchos ucranianos se reúnen y sonríen. En Bulgaria y Rumanía también vimos gente sonriente y pensamos que eran ucranianos. Pero entonces esos espectadores se nos acercaban y nos preguntaban qué tipo de canciones tocábamos y de dónde éramos.

RFI: ¿Qué piensa hacer después de la guerra?

Ianko Peñafort: Me gustaría vivir dando conciertos por toda Ucrania. Me gustaría mucho viajar por todo el país, incluido todo el Donbás ucraniano, la Crimea ucraniana. Ahora vivimos de donaciones y actuaciones callejeras, y también damos pequeños conciertos. Nuestra situación financiera es muy limitada, pero sueño con enviar fondos importantes para reconstruir Ucrania. Y a los ucranianos sólo les deseo la victoria, porque sin ella, los demás deseos no pueden hacerse realidad.

Los iankovers. © Los iankovers/ Facebook

