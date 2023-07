Sinéad O'Connor en cinco canciones icónicas

Música

La cantante irlandesa Sinéad O'Connor falleció el miércoles 26 de julio de 2023 a la edad de 56 años. Dejó tras de sí melodías excepcionales y canciones políticamente comprometidas. He aquí un repaso a algunas de sus actuaciones más memorables.

La canción "Mandinka" es un tema del primer álbum de Sinéad O'Connor, The Lion and the Cobra (1987), grabado cuando estaba embarazada de su primer hijo a la edad de 20 años. La cantó en su primera aparición en la televisión estadounidense. "Los mandingas son una tribu africana. Se mencionan en un libro llamado Raíces, de Alex Haley, que es de lo que trata la canción. Para entenderla hay que leer el libro", dijo en una entrevista.

En su segundo álbum, I Do Not Want What I Haven't Got (1990), su versión de la canción de Prince "Nothing Compares 2 U" convirtió a la cantante irlandesa en una estrella internacional. En 2015, anunció que ya no quería interpretarla: "Después de 25 años cantándola, hace unos nueve meses finalmente se me acabó todo lo que me permitía ponerle emoción", escribió entonces en su página de Facebook. "No quiero que la gente que venga a mis conciertos se sienta decepcionada por no escuchar esta canción, así que quiero anunciar aquí y ahora que no la volverán a escuchar", añadió.

Con "The Emperor's New Clothes", canción políticamente comprometida extraída también de I Do Not Want What I Haven't Got, Sinéad O'Connor alcanzó un gran éxito sobre todo en Estados Unidos, donde encabezó las listas Billboard durante una semana. La canción trata de tribulaciones personales en medio de la opresión del mundo que la rodea, mientras canta: "Viviré según mi propia política / Dormiré con la conciencia tranquila".

En 1992, Sinéad O'Connor fue invitada a aparecer en el programa Saturday Night Live (SNL) de la NBC. Interpretó una versión a capella de "War", de Bob Marley, revisando la letra para hacer un alegato contra el abuso infantil. Si bien la letra era poderosa, fue su gesto el que perdurará en la memoria: al final de su actuación, rompió una foto del papa Juan Pablo II exclamando "Combatan al verdadero enemigo". Su objetivo: protestar contra el encubrimiento por parte de la Iglesia Católica de los abusos a menores cometidos por miembros del clero. Provocó un escándalo, pero nunca se disculpó. Más tarde, reveló que ella misma había sufrido abusos sexuales.

La canción "Gracias por escucharme", que aparece en el álbum Universal Mother (1994), se inspiró al parecer en su ruptura con el cantautor Peter Gabriel. Las mismas frases se repiten una y otra vez para expresar amor incondicional y gratitud infinita.

Con FranceInfo

