Bernal abandona el Tour: 'Tengo dolor de espalda, de rodilla y estoy cansado'

Egan Bernal no tomará la salida en la etapa 17 del Tour de Francia entre Grenoble y Méribel. A raíz de sus problemas físicos, el campeón 2019 tiró la toalla y abandonó este miércoles la Grande Boucle. Se lo contó a RFI.

La etapa 16 acabó definitivamente con la esperanza de Egan Bernal, de por lo menos, llegar con el pelotón a los campos Elíseos el próximo domingo. A Villard de Lans llegó con el gruppetto, 27 minutos después del ganador.

En su manera de correr y su rostro se veía que el escarabajo estaba sufriendo y él lo reconoció al micrófono de RFI: " He tenido bastante dolor de espalda durante la etapa y durante la carrera en general. Y hasta cierto punto se me llegó incluso a cargar la rodilla".

Ya el domingo, en la etapa 15, ante la embestida del Jumbo Visma de Roglic y del otro esloveno, Pogacar, el sueño amarillo de Bernal, la posibilidad de un bicampeonato quedaba enterrado.

Y tampoco se podrá soñar con un maillot arcoíris en 2020 porque Egan no hará parte del equipo que represente a Colombia en los mundiales de ciclismo la próxima semana en Imola, Italia.

"Eso no es decisión mía. Lo pueden ver: no estoy en mi nivel. Tengo dolor de espalda, de rodilla y estoy cansado. Yo creo que hoy no podría representar de la mejor forma al país",dijo a la enviada especial de RFI en español al Tour, Ana María Ospina.

"Mejor que vaya una persona que una persona que pueda hacerlo bien. Incluso por mi salud. No es bueno exprimir y seguir exprimiendo el cuerpo", agregó el ciclista colombiano.

Difícil para la ronda gala perder en estas circunstancias al vigente campeón, el primer colombiano, pero Bernal tiene 23 años y por lo menos una década para demostrar que hace parte de la elite del ciclismo mundial.

