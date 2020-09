Arranca Roland Garros con mucho frío y poco público

Cuatro meses después de lo habitual, la gran cita del tenis en Francia comienza este domingo entre lluvia, frío y pocos espectadores. Por supuesto, todos con mascarillas y a un metro de distancia. El encanto se ha perdido.

Han sido un largo tiempo de espera y mucha incertidumbre porque las condiciones que impone la pandemia no son pocas: primero, se trata de una edición otoñal, con temperaturas frías y lluvias grises que se alejan totalmente de la soleada temporada de primavera que viste usualmente el Roland Garros entre mayo y junio.

Desde el primer momento, el torneo ha tenido que recurrir al nuevo techo que recubre su pista central, la Philippe Chartrier, para salvar los partidos. La estructura de acero vestida con una tela clara fue desplegada desde este domingo por la mañana para hacer frente a unas condiciones lluviosas, ventosas y frías.

¿Pero qué sucede si uno se encuentra en las canchas no techadas? Pues la respuesta bien pudiera darla la bielorrusa Victoria Azarenka, quien se quejó enérgicamente este domingo cuando tuvo que esperar afuera y bajo el agua a que pasara el temporal durante su partido contra la montenegrina Danka Kovinic.

"¿Es una broma? ¿No ven lo que ocurre? ¿Qué hacemos aquí? Es un poco ridículo" espetó Azarenka al juez de silla. En un ambiente de 11 grados centígrados, la bielorrusa se mostró muy enfadada: "No voy a esperar aquí. Hace demasiado frío. No se puede sostener la raqueta porque está demasiado húmeda" remató Azarenka, ya caminando hacia los vestidores incluso antes de que el juez diera la orden.

Al parecer, el enfado le sirvió de combustible porque media hora más tarde, de vuelta a la pista, Azarenka terminó imponiéndose por 6-2, 6-1 en menos de una hora.

El sorteo de las mil personas

La capacidad del complejo deportivo donde se desarrolla el Roland Garros permite albergar unas 20.000 personas al día en condiciones normales. El nuevo coronavirus ha echado abajo esa cifra: el primer ministro francés Jean Castex anunció tres reducciones de público en menos de tres semanas: de 20.000 a 11.500, luego 5.000 y finalmente 1.000.

Sólo había un pequeño problema: ya cinco mil personas habían comprado su entrada a las canchas cuando se anunció la última reducción, 48 horas antes del torneo. La solución fue organizar rápidamente un sorteo para elegir a las 1000 personas afortunadas que tendrían la oportunidad de ver a Nadal, Thiem o Muguruza en el terreno. El resto tendrá que contentarse con un reembolso.

"Cinco mil espectadores al día en el estadio ya era para nosotros lo mínimo", señaló el presidente de la Federación Francesa de Tenis, Bernard Giudicelli, en rueda de prensa. El impacto económico es incierto pero seguramente será enorme: por ahora, las autoridades del tenis francés están calculándolo, pero “será de decenas de millones de euros que se han esfumado", señaló el director general de marketing y desarrollo económico de la FFT, Stéphane Morel.

Hoteles asignados y tests COVID para los jugadores

Los tenistas del Roland Garros tuvieron que olvidarse de escoger el hotel donde querían dormir o la casa parisina a la que querían llegar. La regla es estricta: sólo pueden alojarse en dos hoteles, el Pullman París Tour Eiffel y el Novotel París Tour Eiffel.

Rafael Nadal, por ejemplo, tuvo que cambiar la residencia que le ha visto ganar en 12 ocasiones.

Apenas llegar al hotel, una primera prueba de COVID-19 fue obligatoria no sólo para los tenistas sino también para el equipo técnico que les acompaña. Un segundo y tercer test serán necesarios de acuerdo al avance del jugador en el torneo.

Un requisito que ya ha resultado amargo para algunos, como el veterano jugador español Fernando Verdasco , actual número 58 del mundo, que fue dado de baja del Roland Garros por resultar positivo en el primer test COVID. En un comunicado, expresó su "total frustración e indignación" con los organizadores por no permitirle hacer un nuevo control para demostrar que es negativo.

"En agosto pasé el Covid-19 de forma asintomática, seguí las indicaciones de aislamiento y volví a mi rutina tras dar negativo en dos pruebas PCR consecutivas. La organización de Roland Garros se negó a hacerme otro test y fui descalificado" explicó un muy enfadado Verdasco.

Los favoritos para esta particular edición de Roland Garros son, por supuesto, el rey de la tierra batida, Rafael Nadal, que busca su decimotercer título, con lo cual igualaría a Roger Federer con 20 trofeos de Grand Slam en su historia. Sin embargo, Nadal viene sin el entrenamiento de siempre y con la reciente derrota en cuartos de final en el Masters 1000 de Roma ante el argentino Diego Schwartzman.

"Es un año completamente diferente e impredecible. Estamos a nueve grados, que para jugar un torneo 'outdoor' es una situación límite, lloviendo cada día, con frío y viento. Las condiciones son las peores", confesó Nadal este viernes.

También se espera la entrada en escena de Novak Djokovic este martes, luego del episodio de expulsión que protagonizó en el US Open, cuando golpeó con una bola - sin quererlo pero de manera descuidada- a una juez de línea. No hay que perder de vista al joven austríaco Dominic Thiem, número 3 del mundo, que viene fuerte de su victoria en el US Open, su primer trofeo en Grand Slam. "Las temperaturas es lo único que pueden hacer cambiar a Nadal. Pero si llega a Roland Garros en buena forma será el favorito para ganar", reconoció Thiem.

