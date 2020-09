Garín avanza ‘tranquilo’ y ‘confiado’ a la segunda ronda de Roland Garros

Cristian Garín (20) se deshizo del veterano alemán Philippe Kohlschreiber en cuatro sets (6-4, 4-6, 6-1, 6-4). “Estoy muy contento de haber ganado fue un partido muy duro”, dijo el número uno del tenis chileno. En segunda ronda se enfrentará al australiano Marc Polmans que elimino al francés Ugo Humbert (2-6, 2-6, 6-3, 3-6).

Por la enviada especial de RFI a Roland Garros

Es la segunda vez que el chileno peleará por un lugar en la tercera fase en un Gran Slam, el año pasado se lo impidió el suizo Stan Wawrinka (16) en el polvo de ladrillo parisino. El chileno de 24 años se encuentra confiado porque asegura que ha recuperado un buen nivel de juego.

“Sin duda llevo dos años de muy buena temporada en arcilla. Este año lástima que por todo lo que pasٕó no pude jugar muchos masters 1000, estoy siendo muy regular, muy parejo con mis golpes. He jugado partidos largos, he ganado cuatro campeonatos en esta superficie, esto me ha dado mucha confianza”, dijo al terminar el encuentro.

Garín fue semifinalista recientemente en Hamburgo donde se inclinó ante el griego Stefanos Tsitsipas.

El próximo rival del chileno será el australiano Marc Polmans con quien juega el jueves. “No le conozco, no lo pude ver jugar, voy a analizarlo mañana en mi día de descanso, pero si está en segunda ronda es porque está jugando bien. Siempre hay que respetar al rival”, dijo.

