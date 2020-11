Argentina logra histórico triunfo ante los All Blacks

Argentina veció a Nueva Zelanda (25-15) por primera vez en su historia, en su debut en el Tri Nations de rugby, en el Sydney Bankwest Stadium. Los 25 puntos fueron obra del apertura Nicolás Sánchez.

Argentina logró este sábado un histórico triunfo ante Nueva Zelanda, al derrotar a los All Blacks (25-15) por primera vez en su historia, en su debut en el Tri Nations, en el Sydney Bankwest Stadium. Los 25 puntos fueron obra del apertura Nicolás Sánchez, 20 con el pie y cinco con un try. Nunca en 29 partidos precedentes, Los Pumas habían logrado vencer a los All Blacks.

Después de no haber jugado ningún test desde el Mundial del pasado año, Los Pumas se enfrentaban a un equipo herido tras la derrota contra los Wallabies de Australia, la pasada semana por 24-22.

Por su parte, Argentina, llevaba más de 13 meses sin disputar un partido oficial tras el choque ante Estados Unidos, en la última fecha de la ronda inicial del Mundial de Japón.

Pese a tan largo paréntesis, Argentina dominó claramente el primer tiempo ante unos All Blacks poco acertados (16-3). La presión de los All Blacks fue intensa en la segunda parte pero los argentinos resistieron bien, para lograr al cabo este resultado histórico.

