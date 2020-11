“Maradona, un personaje que expresa muchas facetas de Latinoamérica”

Frente a la conmoción por la muerte de la leyenda del fútbol, Diego Maradona, Radio Francia Internacional conversó con el sociólogo del deporte, el mexicano Fernando Segura, quien estudió la carrera de Diego Maradona.

Entrevista con el sociólogo del deporte, Fernando Segura, quien estudió la carrera de Diego Maradona.

RFI ¿Cómo explicar esta emoción mundial por Maradona?

Fernando Segura Pues un poco por lo que ha representado Maradona a lo largo de su vida, con esa promesa de un jugador pobre que sale de los suburbios de Buenos Aires y que conquista el mundo con su única arma que era jugar al fútbol. Pero también con esa historia de tragedias que lo ha acompañado. Y hay un elemento más que lo diferencia quizás de otros deportistas: sus posiciones políticas. No hablar de una forma políticamente correcta, sino de tomar posiciones y posiciones que le costaron mucho. Todavía no podemos dimensionar lo que ha sido su vida y en este momento su muerte.

RFI Estas posiciones políticas a veces le fueron reprochadas.

Fernando Segura Bueno, depende de quien se las reproche, depende de qué lado nos paremos. Hay gente que las puede reprochar y hay gente que las puede celebrar. Tal vez el mundo del deporte institucional no espera tanto de un deportista. Esas declaraciones para el mundo del deporte institucional pueden ser incómodas, pero para muchas personas militantes, de izquierda pueden ser muy bienvenidas y celebradas. Eso forma parte del aura de Maradona y lo hace un personaje muy interesante.

RFI ¿Cuáles han sido esas posturas?

Fernando Segura Desde sus inicios en Argentina, Maradona ya tenía problemas con algunos medios de comunicación hegemónicos, por ejemplo con el Grupo Clarín siempre tuvo una relación muy tensa. Ya más adelante en su carrera, tuvo algunos conflictos con la FIFA. Era uno de los pocos que se animaba a hacer reclamos y quejas como por ejemplo, en el Mundial de México 86, en medio del Mundial se quejó de los horarios y del calor que hacía, porque los partidos se jugaban con intereses comerciales que estaban destinados a la audiencia europea. Luego su sus peleas con Mauricio Macri cuando este era presidente de Boca Juniors y Maradona jugador, eso luego se convirtió en una relación muy tensa. Maradona lo llegó a cuestionar muchas veces cuando Macri era presidente de Argentina. Además Maradona fue muy cercano a Fidel Castro, a Hugo Chávez, se opuso al Tratado de Libre Comercio de todo el continente en una cumbre en Mar del Plata, en Argentina, en 2005. Todas esas fueron posiciones políticas que Maradona asumió y también asumió, con mucha tranquilidad, un costo grande por haberlas puesto sobre la mesa. Es decir, nunca regresó en sus posiciones, nunca las modificó.

RFI Antes de irse a Europa jugó en Argentina durante los años de la dictadura también.

Fernando Segura Sí, jugó durante los años de la dictadura, como todos los jugadores de su generación. Es decir, ellos estaban en una dictadura. Pero Maradona siempre fue muy crítico. En ese momento él era un joven que apenas emergía. Debutó en Primera División en 1976 en Argentinos Juniors. Recordemos que en esos años, la Asociación de Fútbol Argentino le prohibió que saliera de Argentina hasta 1982, cuando puede ser vendido al Barcelona. Es decir, que Maradona también sufrió la censura de su cuerpo, de su talento y su propia libre circulación.

RFI El mundo asocia a Maradona con los dos goles en el Mundial del 86 frente a Inglterra, pero además de su costado como futbolista Maradona es visto como alguien que no le temía a la polémica, controvertido, con defectos y cualidades.

Fernando Segura Sí, Maradona es un mito humano, con sus defectos, sus virtudes, su sonrisa, sus caídas, con y con esa capacidad para levantarse, para reinventarse. Y también esos dos goles contra Inglaterra en los cuartos de final, cuatro años después de la guerra por las Malvinas entre Argentina e Inglaterra. Primero un gol controvertido con la mano, pero con mucha astucia, que logra engañar a sus propios compañeros, al árbitro y a muchas personas que estaban en el estadio, incluso a comentaristas que estaban relatando el partido. Y un segundo gol extraordinario donde despliega todo su talento y confirma que es el mejor jugador del mundo. Incluso los jugadores ingleses lo reconocieron. Gary Lineker lo ha celebrado y ha reconocido que para él ha sido un jugador descomunal. Todas esas facetas hacen de Maradona un personaje muy especial.

RFI ¿Y para los argentinos?

Fernando Segura Para muchas personas es un dios. Pero creo que la mejor definición que cabe es un mito y hasta hace unas horas era un mito viviente. Ahora que ya no está más en este mundo, pasa a ser un mito como los mitos que conocemos y su leyenda va a crecer con el tiempo. Yo lo definiría más que como un mito. Aunque sí, hay ciertos elementos religiosos que se mezclan. Hay una iglesia Maradoniana en la ciudad de Rosario que se ha expandido por el resto del país, que tiene fieles en otros lugares del mundo. Pero lo veo más como un culto hacia el fútbol. Yo insisto en la palabra mito. Recordemos además que Maradona, estuvo cerca de la muerte en reiteradas ocasiones. Maradona pasó por esta situación unas tres o cuatro veces y en cada oportunidad que estuvo cerca de la muerte vimos ese culto en la forma de personas que se acercaban a los sanatorios, a los hospitales donde estaba internado, que prendían velas, que desplegaban banderas, que rezaban. Hoy muchísimas personas están congregando en el Obelisco, en el centro de Buenos Aires, en algunos otros centros de otras ciudades, en medio de la pandemia, para rendirle culto a este personaje que ha sido tan importante en la historia contemporánea de Argentina, no solo en fútbol, sino en la historia misma del país. Para algunos, él ha sido la persona que más alegría trajo al país, como en 1986. Y ciertamente este 25 de noviembre del 2020, es una persona que pone a un país entero en situación de duelo nacional de tres días. No creo que otras personas puedan conseguir lo que Maradona está provocando.

RFI La vida de Maradona está también marcada por los excesos.

Fernando Segura Sí, él mismo siempre reconoció sus caídas, sus consumos excesivos y no únicamente su adicción a la droga o sus fiestas y salidas nocturnas, sino también cierta inestabilidad emocional. Tener la presión de ser una de las personas más conocidas del mundo, tener la presión de los medios de comunicación acosándolo por momentos e idolatrando en otros. Hay la figura de un hombre con sus debilidades, con sus tragedias, con sus dramas. Es una figura que tiene sus propias representaciones y se presta para para muchas interpretaciones.

RFI La emoción por la muerte de Maradona es mundial pero particularmente en América Latina.

Fernando Segura Así es, es muy fuerte en toda América Latina, porque lo considera un personaje típicamente latino. Es, por supuesto, argentino, todos sabemos la relación que tiene con Argentina, con su selección, pero en otros países de Latinoamérica también se lo abraza. En México es una figura que ha sido muy relevante porque además de haber sido campeón del mundo, luego vino como entrenador a un equipo de Segunda División, Dorados de Sinaloa. Es un personaje que expresa muchas facetas de Latinoamérica.

RFI ¿Qué facetas?

Fernando Segura La faceta de un chico que sale de los suburbios más pobres, que cumple su sueño, un sueño compartido por la mayoría de los chicos y las chicas, vinculado al fútbol, que es el del deporte predominante en Latinoamérica. Esa saga, ese sueño que muy pocos o casi nadie puede cumplir, llegará a la cima del mundo a través de su deporte amado. También esta esa faceta contestataria, rebelde frente a ciertos poderes mediáticos, frente a ciertos poderes económicos. Pues Maradona es eso y mucho más.

