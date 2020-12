"Una semana muy difícil, una montaña rusa emocional", asegura Mario Ledesma

Anuncios Lee mas

Sídney (AFP)

"Fue una semana muy difícil desde el domingo para acá, una montaña rusa emocional", aseguró este sábado Mario Ledesma, técnico de la selección argentina de rugby, luego de empatar 16-16 en Sídney frente a Australia en el último encuentro del Tri Nations.

"Fue una montaña rusa emocional", dijo Ledesma en referencia a las críticas recibidas por el pobre homenaje que los Pumas hicieron al fallecido astro Diego Armando Maradona, antes del duelo con Nueva Zelanda el pasado sábado, y la salida a la luz de tuits xenófobos y discriminatorios escritos por tres de sus jugadores entre 2011 y 2013, incluido su capitán Pablo Matera.

Pero "el grupo se sintió muy unido. El miércoles vivimos una noche muy linda donde los chicos le hicieron regalos a integrantes del staff y después la entrega de camisetas la hicieron los que no estaban dentro de los 23", explicó Ledesma, que también guardó palabras de elogio para el apertura Nicolás Sánchez.

"A Nico le agradecí. Todas las cosas que dijo fueron con propósito, estuvo súper atento al más mínimo detalle, cuando uno se caía se encargaba de levantarlo. A todos los líderes les estoy agradecido. Cuando tienes a los líderes así, el resto del equipo camina", afirmó.

"El rugby está haciendo una autocrítica tremenda. Nos equivocamos, hacemos macanas pero todo el tiempo nos anclamos en el propósito y en intentar hacer las cosas bien", apuntó Ledesma. "Quizás como hablamos de valores cuando te equivocas te caen un poco más duro. Estamos tratando de mejorar las cosas que se hacen mal en los clubes, en el seleccionado. Hemos pedido disculpas", añadió.

- "Cuando uno se caía, se levantaba" -

"Hoy era justo si lo ganábamos", dijo sobre el partido de este sábado. "El equipo se siente muy cómodo defendiendo y con estas condiciones no nos sentíamos muy en peligro. En el entretiempo los chicos nos hicieron saber que la pelota estaba muy difícil. Era cuestión de ir buscando los espacios libres, ir a disputar y tener territorio más que posesión".

El autor del único 'try' de los Pumas en el partido, Bautista Delguy, se mostró satisfecho al final del Tri Nations. "Fue muy positivo el torneo, le ganamos a los All Blacks, empatamos dos veces con una potencia. El grupo se brindó siempre, fue solidario y cuando uno se caía, se levantaba", detalló.

De su lado, su compañero Jerónimo de la Fuente dijo que "sacamos adelante un partido muy áspero. Nos propusimos desde el primer minuto que empezamos a entrenar el 7 de agosto que cada entrenamiento y cada partido fueran como el último. Nos lo hacíamos saber y ese era el motor".

"De la semana no quiero hablar. Me quiero quedar con el equipo y cómo lo sentimos. Queda un sabor amargo por el empate, nos hubiese gustado ganar, pero fue una de las mejores giras que me tocó vivir", añadió buscando el lado positivo al empate de este sábado.

"El día estaba difícil, la lluvia, muchos nervios y la defensa volvió a aparecer. En esta gira debutaron muchos chicos, así que estoy feliz por lo que estamos formando y creo que tiene que ser el piso de Los Pumas", concluyó.

