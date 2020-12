70 ex rugbistas inician batalla legal internacional por lesiones cerebrales

El ex rugbista internacional Steve Thompson tras la victoria de Inglaterra en el Mundial de Rugby 2003.

70 ex jugadores profesionales de rugby, en su mayoría británicos y neozelandeses, se han unido con el objetivo de presentar una demanda contra la federación internacional World Rugby y otras federaciones nacionales. Algunos de ellos han sufrido graves daños cerebrales.

La firma de abogados británica Rylands ha sido escogida por 70 rugbistas profesionales para presentar una demanda colectiva contra la federación internacional World Rugby y contra federaciones nacionales, por los problemas neurológicos provocados por conmociones en la cabeza que han sufrido a lo largo de su carrera.

Así lo ha revelado el diario neozelandés New Zealand Herald este lunes 7 de diciembre.

"No tengo recuerdos de la victoria en la Copa del Mundo o de haber estado en Australia durante el campeonato", asegura el ex internacional inglés Steve Thompson, estrella de la victoria del Mundial 2003, quien es uno de los demandarán a las autoridades del rugby.

Thompson, de 42 años, fue diagnosticado en noviembre de una demencia y una posible encefalopatía traumática crónica.

"Sabiendo lo que sé ahora, desearía no haber sido nunca profesional", añadió el antiguo jugador, que precisa que llegó a entrenarse cada día, incluso dos veces diarias.

"Muchas de esas sesiones eran de contacto utilizando una máquina de 'scrum'. No era raro que me quedara aturdido, viendo manchas blancas y perdiendo la memoria durante unos segundos. A veces incluso me desmayaba. Se aceptaba como parte del entrenamiento", explicó.

Inspirados por la demanda contra la NFL

La demanda se presentará contra la federación internacional (World Rugby), la inglesa (Rugby Football Union) y la galesa (Welsh Rugby Union) por su "fracaso en proteger (a los demandantes) de los riesgos provocados por los traumatismos en la cabeza".

Los jugadores también han creado 15 "mandamientos" que World Rugby debería aceptar para hacer la práctica del rugby más segura.

Este proceso se inspira de otro ocurrido en 2012 en Estados Unidos, cuando 4.500 ex jugadores de fútbol americano habían presentado una demanda contra la NFL y obtenido 765 millones de dólares tras un juicio histórico.

