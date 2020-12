La sanción a Rusia, "una decisión extremadamente fuerte", según director genereal de la AMA

Anuncios Lee mas

Montreal (AFP)

Al excluir a Rusia de las grandes competencias internacionales por dos años, pese a que sus deportistas podrán concurrir bajo bandera neutral, el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) tomó una "decisión extremadamente dura" que convalida la investigación llevada a cabo por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), celebró su director general, Olivier Niggli, en una entrevista con la AFP.

- ¿Está usted satisfecho con la decisión del TAS? -

"Es cierto que estamos un poco decepcionados de que algunas de las recomendaciones que hicimos no fueran aceptadas en su totalidad o en la misma proporción. Pero la mayoría de estas recomendaciones fueron aceptadas, y en particular el hecho de que los rusos no estarán en los Juegos Olímpicos (bajo su camiseta habitual) durante un ciclo completo, es decir unos Juegos Olímpicos de verano e invierno (...)", dijo Niggli.

"Esta decisión es tremendamente fuerte en el hecho de que 'confirma que el sistema funciona, que se han establecido las manipulaciones y por lo tanto que las acusaciones hechas por AMA han sido verificadas y aceptadas por el TAS (...)".

Niggli destacó el trabajo desempeñado por la AMA que hizo "su papel de fiscal". "No dejó ningún elemento sin respuesta y respetamos la decisión del tribunal, que valoró las consecuencias que consideró adecuadas".

- ¿Vislumbra un recurso contra esta decisión del TAS? -

"En este momento es prematuro hablar de ello, pero no es nuestra intención. Tendremos que estudiar la sentencia completa antes de tomar una decisión final" aseguró Niggli.

"Una apelación es posible en el Tribunal Federal suizo por razones muy limitadas, técnicas y jurídicas, no por la cantidad de consecuencias que se recomiendan (...)"

Niggli dijo que la AMA debe centrar sus esfuerzos "en los casos individuales que aún deben ser juzgados o procesados. Haremos un seguimiento con las federaciones internacionales que recibieron la información necesaria hace varios meses para procesar estos casos y asegurar que todos estos casos sean procesados como deben ser".

- Esta decisión del TAS podría cambiar la actitud de la agencia estadounidense antidopaje, muy crítica con el accionar de la AMA? -

"Espero que nuestros amigos de la USADA que criticaron el proceso seguido en este caso, acepten que al final ha habido una decisión fuerte contra Rusia, que nos permitió recuperar los datos que había en Moscú e iniciar procesamientos en casos individuales, lo que nunca hubiera sido posible si no hubiéramos tomado esta decisión".

"Esto confirma hoy que tenemos un sistema legal sólido que puede manejar este tipo de situación" finalizó Niggli.

