Federer y Nadal, reelegidos en el consejo de jugadores de la ATP

París (AFP)

El español Rafael Nadal y el suizo Roger Federer, respectivamente el número 2 y número 5 del mundo, continuarán su trabajo en el consejo de jugadores de la ATP hasta junio de 2022 tras su reelección, ha anunciado la ATP, que desveló este martes la composición de este consejo en el centro de un conflicto con el número 1 del mundo, Novak Djokovic.

"El presidente y su vicepresidente serán elegidos cuando el nuevo consejo de jugadores tenga su primera reunión en 2021", precisó la ATP.

El canadiense Felix Auger-Aliassime, el australiano John Millman, el sudafricano Kevin Anderson, el escocés Andy Murray y el brasileño Bruno Soares también fueron elegidos por sus compañeros.

El francés Gilles Simon regresó al consejo que completan el español Pablo Andújar y el neozelandés Marcus Daniell, nuevas incorporaciones. El venezolano Daniel Vallverdu y el británico Colin Dowdeswell representarán a los jugadores retirados del circuito y a los entrenadores.

El consejo de jugadores de la ATP estuvo presidido hasta este año por Djokovic, que dio un portazo durante el US Open 2020 creando otra asociación de jugadores, independiente de la ATP, la Asociación de Jugadores de Tenis Profesionales (PTPA).

El serbio recibió el apoyo principalmente del canadiense Vasek Pospisil y de los estadounidenses John Isner y Sam Querrey, mientras que Nadal y Federer apelaron de su lado a "la unidad, no la separación".

'Djoko' espera defender en esta entidad independiente los intereses de los jugadores, especialmente en el tema de la dotación de los torneos.

"No es un sindicato. No llamamos al boicot. No creamos un circuito paralelo", aseguró 'Nole' el pasado agosto.

