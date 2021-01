Cuarta victoria para Al Attiyah, Peterhansel se mantiene líder

Anuncios Lee mas

Neom (Arabia Saudita) (AFP)

El catarí Nasser Al Attiyah (Toyota) logró este lunes su cuarta victoria parcial en el Dakar-2021, recorriendo los 375 kilómetros de tramos cronometrados de la octava etapa entre las ciudades sauditas de Sakaka y Neom, en 2 horas, 56 minutos y 56 segundos.

A la llegada a orillas del Mar Rojo, el triple vencedor del célebre rally-raid precedió en la meta al español Carlos Sainz (Mini), ganador de la edición de 2020, que entró a 52 segundos y al francés Stéphane Peterhansel (Mini), a 3 minutos y 3 segundos.

"Hemos intentado hacerlo lo mejor posible. La etapa maratón nunca es fácil pero estoy contento con estos dos días y con el hecho de que el coche esté intacto. Lo importante es que ha terminado y hemos conseguido arañarle tres minutos a Stéphane. Quedan cuatro días de carrera. No será fácil pero lo intentaremos cada día", dijo el catarí.

En la general, Peterhansel, apodado "Monsieur Dakar", debido a sus trece victorias en la prueba, conserva la primera plaza, con 4 minutos y 50 segundos de ventaja sobre el vencedor del día.

"Cada minuto importa. Nos hemos colocado delante bastante rápidamente y, en la primera parte, me he saltado varias notas de Edouard (Boulanger, su copiloto) y he tenido que dar media vuelta, así que hemos perdido algo de tiempo. No hemos firmado la especial perfecta", dijo Peterhansel.

"Está reñida la carrera, un poco como el año pasado y uno no puede bajar la guardia pues cada minuto importa. No cometer ningún error es prácticamente imposible, pero lo que sí hay que evitar a toda costa son los grandes errores", añadió el francés.

- Sainz, tercero en la general -

Sainz es tercero, con 38 minutos y 55 segundos de retraso.

"Bueno, estoy contento. Solo hemos tenido un pinchazo en un lugar bastante difícil pero el resto nos ha ido muy bien. Estoy satisfecho con la especial", dijo Sainz.

Cyril Despres y Mike Horn, conduciendo su vehículo-laboratorio destinado a fabricar un motor eléctrico alimentado por una pila de combustible de hidrógeno, terminaron en quinta posición en la etapa, a 12 minutos y 49 segundos, y son décimos en la general.

El martes, la novena etapa mantendrá a los participantes cerca de orillas del Mar Rojo, con un círculo de 579 km con salida y llegada en Neom.

El ambiente de balneario no debe durar demasiado ya que la organización promete pistas arenosas, haciendo del tramo cronometrado del martes uno de los más exigentes de la quincena.

© 2021 AFP