El argentino Benavides gana en motos en el Dakar y se coloca segundo tras Cornejo

Neom (Arabia Saudita) (AFP)

El argentino Kevin Benavides (Honda) ganó este martes la novena etapa del Dakar 2021 en Arabia Saudita, de 579 kilómetros, 485 de tramos cronometrados con salida y llegada en Neom, a orillas del Mar Rojo, colocándose en la clasificación detrás del líder chileno José Ignacio Cornejo (Honda).

La etapa estuvo marcada por las caídas y los abandonos de uno de los favoritos en moto, Toby Price (KTM) y del argentino Luciano Benavides (Husqvarna).

Antes del tramo cronometrado, el vencedor de la edición 2019 Tobby Price ocupaba la segunda plaza en la general, a un minuto del líder Cornejo.

El australiano sufre un traumatismo craneal y un golpe en el hombro izquierdo por lo que fue transferido, igual que el hermano pequeño del vencedor de la etapa del día, al hospital de Tabuk.

"Me acabo de enterar de que se ha lesionado mi hermano y me da mucha pena, porque ha trabajado muy duro. Hoy hace un año del fallecimiento de mi amigo Paulo Gonçalves, así que he querido atacar y mantenerme concentrado para dedicarle la victoria. Tanto Nacho (Cornejo) como yo hemos hecho un buen trabajo. Ahora toca seguir dándolo todo. Quedan aún kilómetros por delante y está todo por decidir", afirmó el ganador de la etapa, Kevin Benavides.

El argentino, que ya había ganado la etapa del jueves, realizó un tiempo de 4 horas, 49 minutos y 15 segundo, precedió en la etapa al estadounidense Ricky Brabec en 1 minuto y 18 segundos y a Cornejo en 1 minuto y 34 segundos.

Brabec y el británico Sam Sunderland (KTM) se habían parado para asistir a Price, por lo que se beneficiaron de una compensación en sus tiempos de la jornada, siendo reacomodados en la segunda y cuarta posiciones de la etapa.

- Cornejo, líder sólido -

En la clasificación general, Cornejo conserva el primer puesto y aumenta su ventaja, que es ahora de 11 minutos y 24 segundos sobre Kevin Benavides y de 14 minutos y 34 segundos sobre Sunderland.

"Ha sido una etapa dura y larga. Toby ha salido detrás de mí y ambos estábamos peleando por la general. Se ha lesionado y espero de corazón que no sea nada grave. Es un tipo fantástico y le deseo lo mejor. Hoy he abierto la pista todo el día y me he desconcentrado un poco cuando he tenido noticias de la caída de Toby, pero después he conseguido hacer un buen trabajo", afirmó Cornejo.

"Atacar solo es mentalmente agotador. He tenido que motivarme y conversar conmigo mismo y espero que los de atrás no me hayan recortado mucho. Todo el mundo intenta darlo todo en la última parte del rally y cuando se rueda al límite, uno se expone. Voy a intentar controlar los peligros al máximo, pero no es fácil", añadió.

Las buenas noticias llegaron con el estado del francés Pierre Cherpin, el piloto que había caído en la séptima etapa y había sido colocado en coma artificial.

Su estado mejoró según su novia y podría ser repatriado en los próximos días.

El miércoles los participantes irán de Neom a Al Ula para una etapa de 583 km, con 342 de tramo cronometrado, en la décima etapa de este Dakar 2021.

