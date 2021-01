Quintanilla segundo en la etapa del Dakar y Benavides sigue líder

Anuncios Lee mas

Yanbu (Arabia Saudita) (AFP)

El chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna) terminó segundo este jueves en la undécima y penúltima etapa del Dakar, detrás del británico Sam Sunderland (KTM), tras la cual el argentino Kevin Benavides (Honda) se mantiene líder.

Sunderland se impuso con un tiempo de 4 horas, 35 minutos y 12 segundos, en una categoría de motos en la que la lucha por la victoria final es muy apretada y competida, la víspera de la llegada a Yedá.

El piloto británico de 31 años, en su octava participación en el Dakar, supo sacar provecho de los problemas de los pilotos Honda.

Joan Barreda abandonó por un problema de abastecimiento de gasolina en el km 267 , mientras que el estadounidense Ricky Brabec se perdió, dejando a Sunderland terminar en primera posición tras el tramo cronometrado entre Al Ula y Yanbu, de 470 kilómetros.

El chileno Pablo Quintanilla se hizo con la segunda plaza en la etapa, a 2 minutos y 40 segundos, mientras que el argentino Kevin Benavides fue tercero, a 6 minutos y 24 segundos.

En la general, la última jornada de esta 43ª edición del Dakar, el viernes, será determinante. Benavides tiene una ventaja de 4 minutos y 12 segundos respecto a Sunderland, y 7 minutos y 13 segundos sobre Ricky Brabec, ganador de la última edición.

- Sunderland, la amenaza -

"Sabía que sería una de mis últimas oportunidades para ganar, así que lo he dado todo, todo el día. Lo he hecho lo mejor que he podido y estoy contento con el esfuerzo realizado, así que no merece la pena ponerse triste pensando que no he recortado suficiente tiempo. Todavía queda una etapa y todo es posible. Pase lo que pase, no me puedo quejar", afirmó Sunderland.

El viernes, será el regreso a Yedá de los participantes, en la duodécima y última etapa de este segundo Dakar en Arabia Saudita.

"Un día duro, muy largo, 460 kilómetros. Hemos empujado lo más que hemos podido. Partía tercero y después alcancé a mis compañeros. Me puse delante a abrir durante más de 200 kilómetros. Con Ricky he empujado en la parte de dunas. No ha sido fácil", afirmó Benavides.

"Abriendo pista en estos sectores se pierde mucho tiempo. Pero creo que hemos sacado una buena etapa adelante. Veremos qué es lo que pasa mañana. Joan ha cometido un grave error que lo ha dejado fuera de carrera, así que lo lamentamos. Tendremos que pelear hasta mañana, hasta el final", resumió el argentino.

-- Clasificación de la undécima etapa:

1. Sam Sunderland (GBR/Ktm) 4h35:12.

2. Pablo Quintanilla (CHI/Husqvarna) a 2:40.

3. Kevin Benavides (ARG/Honda) 6:24.

4. Daniel Sanders (AUS/Ktm) 8:34.

5. Matthias Walkner (AUT/Ktm) 9:27.

6. Ricky Brabec (USA/Honda) 12:46.

7. Lorenzo Santolino (ESP/Sherco Factory) 15:09.

8. Stefan Svitko (SVK/Ktm) 16:45.

9. Oriol Mena (ESP/Ktm) 18:15.

10. Adrien Van Beveren (FRA/Yamaha) 19:48. (penalización: 5:00.)

-- Clasificación general tras la undécima etapa:

1. Kevin Benavides (ARG/Honda) 45h01:44. (penalización: 2:00.)

2. Sam Sunderland (GBR/Ktm) a 4:12.

3. Ricky Brabec (USA/Honda) 7:13.

4. Daniel Sanders (AUS/Ktm) 33:05. (penalización: 7:00.)

5. Skyler Howes (USA/Ktm) 49:07. (penalización: 6:00.)

6. Lorenzo Santolino (ESP/Sherco Factory) 49:26.

7. Pablo Quintanilla (CHI/Husqvarna) 1h00:18.

8. Adrien Van Beveren (FRA/Yamaha) 1h25:46. (penalización: 20:00.)

9. Stefan Svitko (SVK/Ktm) 1 h 26:40.

10. Martin Michek (CZE/Ktm) 2 h 14:55. (pénalité: 3:00.)

