Juan Manuel Correa volverá a correr en un F3 más de año y medio después de su accidente

París (AFP)

El estadounidense-ecuatoriano Juan Manuel Correa, lesionado en el accidente de Fórmula 2 que costó la vida al francés Anthoine Hubert el 31 de agosto de 2019 en Spa-Francorchamps, se pondrá al volante de un F3 en 2021, según se anunció en un comunicado este lunes.

El piloto de 21 años, que se recupera desde entonces, disputará su primera carrera el 9 de mayo en Barcelona (España), antes del inicio del GP de Fórmula 1, con el prestigioso equipo francés ART Grand Prix.

"En primer lugar estoy muy feliz de estar de regreso después de todo lo que he pasado", comentó Correa, que regresará en una categoría inferior a la que corría en 2019. "Estoy muy agradecido hacia ART Grand Prix, porque ellos creen en mí y en mi regreso".

"La F3 es un año de transición, mi sueño es siempre alcanzar la F1 y es el primer paso de mi regreso", prosiguió el que fuera piloto de desarrollo para la escudería Alfa Romeo antes de su accidente.

"Mis objetivos están todavía lejos, aún tengo muchas cosas que hacer, no he pilotado un coche desde hace un año y medio y el margen de progresión es grande. Afronto esta temporada con la mente abierta, no me podré presión, lo haré lo mejor que pueda, haré lo que amo hacer y eso es ya una victoria".

"Juan Manuel es un modelo de valentía y de tenacidad y ART Grand Prix está orgullosa de darle la oportunidad de regresar a la competición", indicó el dirigente de su nuevo equipo Sébastien Philippe. "Juan Manuel es muy fuerte mentalmente, todavía pelea para estar en plena forma y tiene hambre", añadió.

Correa, cuyo monoplaza golpeó de lleno al de Hubert en el circuito de Spa-Francorchamps, sufrió fracturas en las piernas y una lesión menos grave en la columna vertebral, además de daños en los pulmones.

Trasladado después a Inglaterra, estuvo en coma inducido dos semanas y fue sometido a 25 operaciones después de haber estado a punto de perder su pierna derecha.

Después de meses en silla de ruedas, ya es capaz de recorrer pequeñas distancias caminando sin ayuda, y distancias más largas apoyado en muletas.

