Djokovic y Serena pisan fuerte en el estreno del Abierto de Australia

Melbourne (AFP)

Las leyendas Novak Djokovic (1º ATP) y Serena Williams (11ª WTA) pisaron fuerte en su estreno en el Abierto de Australia, este lunes en una primera jornada en la que varios jugadores pagaron un peaje físico por haber guardado dos semanas de cuarentena antes de debutar.

No fue el caso del rey del primer grande del año. Djokovic superó con facilidad al francés Jérémy Chardy (61º) por 6-3, 6-3 y 6-2, iniciando sin sobresaltos el camino hacia su noveno título.

En la próxima ronda, el serbio, vigente campeón, se enfrentará al estadounidense Frances Tiafoe (64º).

"Estoy muy contento de estar de regreso y ver público en este estadio. Hace 12 meses que no había visto tanta gente en una pista", dijo Djokovic a los espectadores de la Rod Laver Arena.

- 'Mi pista preferida' -

"Quería comenzar bien el torneo esta noche, en mi pista preferida", añadió el serbio, muy sólido y con confianza, que no concedió ni una sola rotura a Chardy.

También cumplió el guión el número 3 Dominic Thiem, finalista saliente, que batió al kazajo Mijail Kukushkin 7-6 (7/2), 6-2, 6-3, mientras que el alemán Alexander Zverev (N.6) venció al estadounidense Marcos Giron, por 6-7 (8/10), 7-6 (7/4), 6-3 y 6-2, aunque rompió una raqueta por la frustración en la segunda manga.

"Necesito tiempo para ajustar mi tenis, me gusta tener tiempo, por lo que las pistas aquí son un poco demasiado rápidas para mí, no es lo perfecto. Creo que es una de las más rápidas de las que he jugado en los últimos años, es lo que hay", dijo Thiem.

Además, Pablo Carreño (16º) debutó a lo grande al eliminar a Kei Nishikori (42º), por 7-5, 7-6 (7/4) y 6-2, mientras que otro español, Pedro Martínez, derrotó a otro japonés, Yoshihito Nishioka, por 6-7 (3/7), 6-1, 6-1 y 6-1.

Entre los argentinos, el número 9 mundial Diego Schwartzman batió al sueco Elias Ymer, por 7-6 (7/3), 6-4, 2-6 y 6-2. Peor les fue a Federico Coria, que cayó ante Milos Raonic (6-3, 6-3, 6-2), y a Juan Ignacio Londero, eliminado por Alexandre Muller (4-6, 6-3, 6-0 y 6-3). También se despidieron el español Albert Ramos y el boliviano Hugo Dellien.

- Halep y Osaka, presentes -

En categoría femenina, dos grandes favoritas como Naomi Osaka (3ª) y Simona Halep (2ª) pasaron con autoridad.

La primera venció a la rusa Anastasia Pavlyuchenkova, 39ª mundial, por 6-1, 6-2 en menos de una hora. "Estaba muy nerviosa al llegar a este partido. Solo quería jugar bien", dijo Osaka a un grupo de espectadores en la pista central. La japonesa se enfrentará a la francesa Caroline Garcia en la segunda ronda.

Tampoco sufrió Halep frente a la local Lizette Cabrera, a la que batió por 6-2 y 6-1. "Me sentí bien, mi cuerpo está preparado. Es muy grande volver a Melbourne", declaró la ganadora de dos Grand Slams, autora de 14 golpes ganadores este lunes.

Serena, por su parte, empezó bien su 20º Abierto de Australia eliminando en menos de una hora a la alemana Laura Siegemund (49ª) por 6-1 y 6-1.

La estadounidense de 39 años, que busca un 24º título de Grand Slam para igualar el récord de Margaret Court, se enfrentará en la próxima ronda a la serbia Nina Stojanovic, 99ª mundial.

"Ha sido un buen comienzo, fue una Serena 'vintage'", dijo la jugadora, que disputaba su partido número 100 en el torneo.

También sonrió la canadiense Bianca Andreescu, de 20 años y ganadora del US Open en 2019, que regresó con triunfo tras más de un año parada por lesión.

"Anoche lloré, pero fue bueno para mi cabeza, por todo lo que pensé sobre los últimos 15 meses, lo duros que fueron por muchas razones", dijo tras ganar a Mihaela Buzarnescu en tres sets; 6-2, 4-6 y 6-3.

© 2021 AFP