Carlos Alcaraz, tras la senda de Rafa Nadal

Madrid (AFP)

Es la sorpresa en Australia, a sus 17 años Carlos Alcaraz ya sabe lo que es una victoria en un partido de Grand Slam y toma forma como el relevo español del número dos del mundo Rafael Nadal.

"Tiene todos los ingredientes para convertirse en un gran campeón", aseguró Nadal de Alcaraz, con el que ha podido entrenar en tierras australianas, donde ambos disputan el primer Abierto de la temporada.

"Es muy joven, tiene humildad y capacidad de trabajo y le auguro un futuro brillante pues cuenta con una gran base para aspirar a ser uno de los mejores del mundo", añadió el número dos del mundo.

Unos halagos que no impiden que Alcaraz, guiado por su entrenador Juan Carlos Ferrero, antiguo N.1 del mundo, sepa mantener los pies en el suelo.

"Soy nuevo aquí, me tomo las cosas de forma natural", aseguraba Alcaraz el martes tras ganar su primer partido en el Abierto de Australia contra el holandés Botic van de Zandschulp por 6-1, 6-4 y 6-4.

Un partido en el que Alcaraz, que tuvo que estar confinado a su llegada a Australia por la presencia de positivos de covid-19 en su avión, celebró los puntos cerrando el puño y coreando el "Vamos", que ya ha hecho famoso Nadal.

- Ascenso meteórico -

Con 17 años y nueves meses, se convirtió así en el tenista español más joven en debutar con una victoria en un Grand Slam desde que Rafa Nadal lo hiciera en Wimbledon en 2003, con 17 años y 20 días.

El joven de El Palmar, en el sudeste de España, que en segunda ronda se medirá al sueco Mikael Ymer, sigue fascinando en el mundo del tenis, tras un 2020 en el que empezó a mostrar las trazas de gran promesa.

Hace menos de un año firmó su primera victoria en el circuito profesional con 16 años en Rio de Janeiro frente a su compatriota Albert Ramos y poco después, ya con 17, ganó su primer torneo challenger, la segunda división del tenis, en Trieste.

En una temporada pasada puesta patas arriba por la pandemia, con parón incluido, empezó en el puesto 492 de la ATP y subió hasta el 141 que ocupa actualmente, además de ganar el premio a la revelación del año.

- 'A lo loco' -

"Hacía mucho tiempo que no se veía alguien así", relataba Ferrero al diario El País en diciembre pasado, augurando que "no me gustaría equivocarme, pero creo que va a estar ahí arriba pronto".

Hijo del director de la escuela de tenis de su ciudad, Alcaraz se siente cómodo en las pistas rápidas con tendencia a subir a la red, como él mismo reconoce.

"Es verdad que voy mucho al ataque e intento variar, no hacer siempre lo mismo. Soy agresivo, muy de ir a lo loco", comentaba el joven tenista a El País.

"Tiene intensidad. Tiene la pasión. Sólo depende de cuánto pueda mejorar, eso marcará la diferencia: él será muy bueno, pero queda saber si va a ser muy bueno o va a ser un campeón increíble", aseguró Nadal, tras su debut en Melbourne

Contento con lo que ha conseguido hasta ahora, Alcaraz muestra la prudencia de su admirado mallorquín y reconoce que le queda trabajo por delante mientras se va marcando objetivos.

"El objetivo que me marqué de acabar (2021) entre los 50 mejores, va a ser el entrenamiento de cada día, la dedicación, creo que al final eso es el camino del éxito", afirmaba en declaraciones a la radio Onda Regional de su región murciana natal.

