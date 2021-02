"Me siento preparado para ganar el campeonato" de MotoGP, avisa Quarteraro

Anuncios Lee mas

París (AFP)

Ganador en 2020 de sus tres primeras carreras en la máxima categoría del motociclismo, el francés Fabio Quarteraro avisa en una entrevista a la AFP que su objetivo en la próxima temporada es el Mundial de MotoGP: "Me siento preparado para ganar el campeonato".

De conseguirlo, el piloto de 21 años sería el primer francés en coronarse campeón en MotoGP.

En una entrevista en su domicilio de Andorra, el piloto de Yamaha, que en julio pasado puso fin a 20 años sin triunfos franceses en la máxima categoría del motociclismo mundial (el último había sido Regis Laconi en 1999), asume su estatuto de joven prodigio y quiere "llegar a alcanzar mis sueños".

PREGUNTA: ¿Cuál es su objetivo para la temporada que comenzará el 28 de marzo en Catar?

RESPUESTA: "Ganar el campeonato, me siento preparado para ello. El objetivo es pelear por ser campeón del mundo. El primer año (2019), logré podios; el año pasado victorias... Solo falta el último paso: ser campeón del mundo".

P: ¿Cómo analiza la pasada temporada, en la que comenzó con dos victorias y acabó en octavo puesto el campeonato?

R: "Fue difícil. Empecé bien, muy fuerte, pero tuvimos muchos problemas con la moto, técnicos y electrónicos, y desgraciadamente, al ser solo mi segunda temporada en la categoría, no supe gestionar bien la situación. Pero adquirí tanta experiencia que no me siento frustrado por haber perdido esta oportunidad. Lamentablemente, no podemos cambiar muchas cosas en la moto en este 2021 a nivel de motor (por reglamento), pero sé que Yamaha trabaja muy duro para tener la mejor moto posible".

P: Usted pasa de la escudería satélite al equipo oficial Yamaha, sustituyendo a Valentino Rossi...

R: "Es mi ídolo desde pequeño, pero no ocupo su plaza, sólo cojo su moto dentro del equipo. Su plaza no la puede ocupar nadie. Aunque Marc Márquez gane 15 títulos, Rossi seguirá siendo Rossi. Para mí es una leyenda de este deporte. Pero sí, es un reconocimiento, un sueño y estoy deseando demostrar que se pueden alcanzar los sueños trabajando duro".

P: ¿Quién es el favorito al título?

R: "Sinceramente no creo aque haya un favorito. Si Marc (Márquez) regresa, es alguien que tiene una gran experiencia, seis veces campeón del mundo de MotoGP, y sería el favorito. Pero en 2020 hubo tantos nuevos ganadores de Grandes Premios que, para mí, no hay favorito. Hemos visto a (Joan) Mir (vigente campeón del mundo) muy constante... Estará mi compañero de escudería Maverick Viñales, (Jack) Miller, (Alex) Rins, (Miguel) Oliveira, (Brad) Binder, (Franco) Morbidelli... Cada uno tiene sus puntos fuertes. Por mi parte, voy a tratar de tener la regularidad de 2019 (acabó 5º en el campeonato) y la velocidad de 2020"

P: ¿Ser considerado por la prensa como un "prodigio" no es una etiqueta difícil de llevar?

R: "Cuando me llaman el prodigio francés del motociclismo, yo lo veo un poco como una realidad. Hacía 20 años que un piloto francés no ganaba una carrera de MotoGP y yo gané tres. Sólo hay que ser realista: tengo un potencial enorme, pero hay que tener los pies en la suelo y trabajar duro como estoy haciendo en este momento".

P: Ganó sus primeras carreras en plena pandemia. ¿Cómo lo vivió?

R: "Fue muy difícil mentalmente; volver tras mis dos victorias y no poder festejarlo. ¡Normalmente, lo habría festejado con mi familia y mis amigos hasta las 05h00 de la mañana! En cambio, corrí mis dos primeras carreras, dos victorias, regresé, comí McDonald's en casa y ya está... Es tan triste no tener público, que deseo que la temporada 2021 sea bastante normal pese al covid".

