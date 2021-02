Harden se impone a los Clippers y Raptors frenan a Sixers en la NBA

Anuncios Lee mas

Los Angeles (AFP)

El astro James Harden dictó cátedra este domingo en la NBA al anotar 37 puntos y capturar 11 rebotes para doblegar en el duelo personal a Paul George y encaminar a los Brooklyn Nets en una victoria sobre Los Angeles Clippers 112-108.

El también estelar Kyrie Irving tuvo una excelente actuación para el equipo neoyorquino al secundar a Harden con 28 puntos y ocho asistencias.

Otros que destacaron en Brooklyn fueron Joe Harris, Bruce Brown y DeAndre Jordan, todos con 13 puntos, el último saliendo de la banca.

Por el quinteto angelino se lucieron George, con 34 puntos y siete asistencias, y Kawhi Leonard, con 29 tantos y 13 balones recuperados en la lucha rebotera.

- Raptors frenan a Sixers -

En Tampa, los Toronto Raptors se apoyaron en el camerunés Pascal Siakam y Fred VanVleet y frenaron a los Filadelfia 76ers al vencerlos 110-103, para su cuarta victoria consecutiva.

El canastero Chris Boucher anotó 11 de sus 17 puntos en el último cuarto para Toronto, acertando tres triples (9 puntos) para que losRaptors abrieran el período final con una ofensiva de 15-8 tomando así la delantera definitivamente.

El también camerunés Joel Embiid, que venía de un juego de 50 puntos contra los Chicago Bulls el viernes, terminó el partido dominical con 25 tantos y 17 rebotes para los 76ers, que perdieron su cuarto partido consecutivo como visitantes.

El australiano Ben Simmons lideró a Filadelfia (20-11) con 28 puntos y nueve balones recuperados debajo de los tableros.

Los 76ers lideraron 55-52 después de una primera mitad de 18 puntos de Simmons, quien se había perdido dos juegos por un virus estomacal luego de anotar 42 cartones en una derrota en Utah.

Los Raptors habían borrado un déficit inicial de 14 puntos al anotar cinco triples, cuatro de Van Vleet, en un lapso de dos minutos y medio.

En Orlando, Nikola Vucevic totalizó 37 puntos y 11 rebotes, Evan Fournier agregó 29 tantos, el máximo de la temporada, y el anfitrión Magic venció a los Detroit Pistons 105-96.

El Magic ha ganado tres encuentros seguidos, su racha ganadora más larga desde que abrió la temporada invicto 4-0.

El Magic y los Pistons vuelven a jugar en Orlando el martes por la noche.

"Lo que veo es que estamos comenzando bien el juego y lo terminamos bien, así que hay muchos aspectos positivos", dijo Fournier, quien sufrió un leve esguince de tobillo al final del juego.

"Tuvimos uno o dos tramos en los que no fuimos tan buenos en defensa y no ejecutamos, pero seguimos luchando y obtuvimos la (victoria)", agregó.

Fournier tuvo un récord de temporada por segundo juego consecutivo al sumar 16 tantos en la primera mitad. Hizo 12 de 13 tiros libres en el juego para marcar 26 de 29 tiros de Orlando desde la línea. El viernes, había anotado 28 puntos en la victoria de Orlando sobre Golden State.

Vucevic tuvo su séptimo juego de 30 puntos de la temporada, dos días después de registrar el tercer ´triple-doble´ de su carrera. El jugador anotó 15 puntos en el último cuarto.

"Me he estado sintiendo bien y obviamente he estado jugando a un alto nivel desde principios de año", señaló Vucevic.

