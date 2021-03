"Argentina puede soñar con todo" en próximos Mundiales, afirma Matera a la AFP

Anuncios Lee mas

París (AFP)

Pablo Matera, que fue el capitán de la selección argentina de rugby en el último Tri Nations, a finales de 2020, donde cosechó una victoria ante los All Blacks y dos empates con Australia, afirmó en una entrevista a la AFP que Los Pumas han crecido y que pueden soñar con todo en próximos Mundiales, empezando por Francia-2023, después de que en Japón-2019 fueran eliminados en la primera fase.

El tercera línea de 27 años del Stade Français no jugó el último partido del Tri Nations, contra Australia, tras salir a la luz unos tuits suyos racistas, fechados en 2011 y 2012, pero está ilusionado con volver al equipo en la próxima convocatoria en la ventana de julio, contra Gales y Georgia.

"Soñar es gratis y los argentinos somos muy soñadores. Es difícil como deportista no tener en la cabeza un sueño como ese (luchar por el título mundial), así que Argentina puede soñar con todo, porque en los últimos años ha crecido mucho el rugby argentino. He estado presente en todo el proceso de los últimos siete u ocho años y es un crecimiento impresionante. El secreto es que hubo mucho trabajo atrás, de muchas personas", afirma Matera.

- Mucho trabajo -

En ese crecimiento se incluye el subcampeonato de la franquicia argentina, Jaguares, en el Super Rugby de 2019, con Matera en ese equipo.

"Si me pongo a pensar en el primer año (2016) de Jaguares de Super Rugby, en lo que éramos y lo que somos hoy, es increíble todo el cambio y el trabajo que se ha hecho. Fuimos aprendiendo y corrigiendo cosas, poniendo un montón de trabajo encima. El camino que viene haciendo Argentina es simplemente de muchísimo trabajo, mucha voluntad y ganas de crecer y competir contra los mejores. Hemos logrado un montón de cosas y estoy seguro que el techo está mucho más arriba y que seguiremos creciendo", explica.

Matera piensa que el primer triunfo de la historia de Los Pumas sobre los All Blacks, el pasado noviembre (25-15), puede ser un punto de inflexión.

"No creo que haya sido un hecho circunstancial. En 2019, el año del Mundial, jugamos contra los All Blacks en Argentina y perdimos por cuatro puntos, teniendo la última pelota del partido a cinco metros, con la posibilidad de ganar ese partido por primera vez. En el Mundial-2015, nos fuimos al entretiempo con ventaja sobre los All Blacks y creo que hasta el minuto 60 veníamos ganando. Puedo enumerar un montón de partidos en que siempre nos faltó algo para ganar. Es un equipo que nunca bajó los brazos y que siempre trabajó para seguir mejorando", explica.

- Rivales en Francia-2023 -

En diciembre se realizó el sorteo del Mundial de Francia-2023 y Argentina se jugará las dos plazas de acceso a cuartos en su grupo contra Inglaterra y Japón.

"Inglaterra es una potencia y un equipo supercomplicado. Yo nunca he ganado a Inglaterra. Sería increíble lograrlo algún día, pero es un partido muy duro. Japón me parece que está creciendo un montón. Está tal vez en un camino parecido al nuestro, gracias al trabajo. Tienen la calidad para convertirse en uno de los mejores equipos. Lo demostró en el Mundial pasado, venciendo a Irlanda y Escocia. Es muy peligroso, muy físico y muy ordenado. Y los equipos ordenados en rugby son difíciles, así que también va a ser un desafío muy grande competir con Japón en ese grupo", afirma Matera.

Cinco internacionales argentinos, tres en el Stade Français (Matera, Nico Sánchez y Marcos Kremer) y dos en el Racing-92 (Juan Imhoff y Emiliano Boffelli) viven en la capital francesa y jugarían el Mundial en el país donde juegan al rugby.

"A veces nos juntamos a comer y ponernos al día. Nos apoyamos estando lejos de Argentina y de alguna manera somos como una segunda familia. Está bueno que se haya formado una linda banda de argentinos acá", concluye.

