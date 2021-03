"Estoy arrepentido y avergonzado", afirma Matera a la AFP, después de la aparición de sus tuits racistas

Anuncios Lee mas

París (AFP)

Pablo Matera, tercera línea de la selección argentina de rugby y del Stade Français, estuvo en el ojo del huracán hace tres meses, a finales de noviembre de 2020, con la aparición de varios tuits racistas y xenófobos que había colgado en 2011 y 2012. En aquel momento, el jugador de 27 años era un adolescente. En una entrevista a la AFP, afirma sentirse "arrepentido y avergonzado" por unos mensajes en los que no se reconoce.

Pide "perdón" e insiste en que su desarrollo como persona ha ido en otra dirección. Y sueña con volver a vestir la camiseta argentina, de la que fue capitán en el Mundial Japón-2019 y en la histórica victoria contra Nueva Zelanda (25-15), el pasado 14 de noviembre, en el Tri Nations. "No hay nada más lindo", afirma sobre jugar con Los Pumas.

El jugador bonaerense quiere recuperar la imagen que tenía antes de la aparición de esos tuits, la del capitán de Los Pumas en la primera victoria de la historia contra los All Blacks.

En los días siguientes, la fiesta se convirtió en pesadilla. Los Pumas fueron criticados por no homenajear a Maradona (el 28 de noviembre en el segundo duelo contra Nueva Zelanda con derrota por 38-0), quien había fallecido tres días antes. Poco después, aparecieron aquellos tuits.

Pregunta: Esos tuits no dejaron una buena imagen de usted. ¿Qué puede decir al respecto?

Respuesta: Es importante pedir perdón cuando uno comete un error. Esos tuits a mí me sorprendieron tanto como a todos los que los leyeron. No tengo memoria del momento que los escribí. Fue realmente hace mucho tiempo, pero no quiero utilizar eso como excusa. Estaban en mis redes sociales y me hago cargo. Fue un momento muy duro. Imagino que para la gente que lo leyó también fue duro. Mi arrepentimiento. Estábamos tan sorprendidos yo y mi familia como cualquiera que haya leído esos tuits de hace muchos años.

P: ¿En qué ha cambiado el Pablo Matera actual respecto al adolescente que escribió esos tuits?

R: Cuando apareció aquello y se hizo viral, me puse a pensar en todo lo que había pasado en ese tiempo. Desde que tenía esa edad, en que escribí esos tuits, hasta el momento en que me encuentro hoy. Los cambios y el crecimiento son muchos. Un montón de cosas pasaron en el camino, en mi vida personal o profesional. Y un montón de cambios. Pasaron demasiadas cosas en nueve años. Estoy muy arrepentido y avergonzado por esos tuits, obviamente, y por lo que hice en ese momento, pero ahora estoy muy orgulloso del momento en el que estoy, de la familia que formé, del equipo que tengo, de la carrera que estoy haciendo. Todas las cosas buenas y malas me han hecho crecer y ser la persona que soy hoy. Hay cosas en el camino que no me gustaron, pero es parte del camino y eso me hace ser la persona que soy hoy.

P: Tras aquellos tuits, la Unión Argentina de Rugby decidió que hiciera cursos de capacitación y formación, junto a tareas comunitarias, pero no impuso suspensión deportiva, aunque le retiró de momento la capitanía de Los Pumas. ¿Sabe si será convocado en las próximas citas de julio y si lo hará como capitán?

R: No sé nada sobre los próximos partidos. Soy jugador, por lo que las convocatorias, la capitanía o no son cosas que no dependen de mí, o mejor, no soy yo el que toma esas decisiones. No tengo certidumbres sobre eso. El comité de disciplina de la UAR propuso varias cosas y quedan algunas por hacer, que ya están programadas.

P: ¿Tiene ganas de volver con la selección argentina?

R: No hay nada más lindo. Uno todo lo que hace es para jugar con su país. Esperemos que todo salga bien.

P: El Stade Français no acaba de despegar, siendo decimocuarto y último en el Top 14 en 2020, en el primer año de Matera, y ahora es octavo cuando se llevan 18 jornadas. ¿Cómo ve al equipo?

R: El objetivo del equipo es estar entre los seis primeros para clasificar a los playoffs. Hoy estamos octavos, quedan algunas fechas y el equipo tiene en la cabeza que ese objetivo sigue siendo lograble, aunque complicado, ya que hay que ganar gran parte de los partidos que quedan.

P: ¿Cuáles son sus objetivos personales tanto en el club como en el futuro de su carrera?

R: En el Stade Français todavía no logré lo que vine a buscar. Tengo una temporada más en el club y mi norte sigue siendo lograr algo grande, ojalá entrar en la historia de este club, ganar un campeonato.

P: El entrenador del Stade Français es el argentino Gonzalo Quesada, que fue también su técnico en Jaguares, cuando fue finalista del Super Rugby en 2019. ¿Cómo es?

R: Fue una buena sorpresa cuando supe que venía a París porque tenemos una buena relación y vivimos momentos muy fuertes con Jaguares. Tenerlo en París me hace sentir muy afortunado, porque no es normal que el entrenador sea de tu país. Puedes tener un diálogo más fácil, por conocerte mucho más. Es un gran entrenador, que está muy en el detalle, que busca que el jugador tenga unas certezas, un plan de juego.

© 2021 AFP