Con 39 años, Federer regresa a las canchas 13 meses después

Anuncios Lee mas

París (AFP)

Han pasado más de 400 días desde su último partido: después de trece meses sin competir y dos operaciones en la rodilla derecha, Roger Federer, que cumplirá 40 años en agosto, volverá por todo lo alto en el torneo de Doha que comienza el lunes.

"Aquí estamos (...) Hace un año que no viajo por un torneo. Les puedo decir que estoy muy impaciente. También es momento de agradecer a todos los que hicieron esto posible", dijo Federer en un corto vídeo filmado desde un aeropuerto y subido a su cuenta de Twitter el viernes por la noche.

"Ha sido un camino largo y difícil, sé que aún no he llegado a la meta. Pero me siento bien, me va muy bien en los entrenamientos, estoy animado", añadió.

El último partido del suizo data del 30 de enero de 2020, en las semifinales del Abierto de Australia contra Novak Djokovic.

Caprichos del calendario, su regreso al circuito tendrá lugar en la misma semana en que el serbio le arrebatará el récord de mayor número de semanas como número 1 del mundo (311 para 'Nole', 310 para el suizo).

- Parón más largo -

En una pista de tenis, su última aparición pública tuvo lugar el 7 de febrero de 2020, en un evento benéfico con Rafael Nadal en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, ante casi 52.000 personas, inédito para un partido de tenis.

Posteriormente se sometió a dos artroscopias en la rodilla derecha, en febrero y mayo de 2020.

El de Basilea ha alimentado la cuenta atrás en redes sociales en la última semana, mientras que la ATP ha creado una etiqueta, #RogerReturns, para la ocasión.

En más de veinte años de carrera, Federer nunca estuvo parado tanto tiempo.

Su pausa más larga alcanzó los seis meses entre julio de 2016 y enero de 2017, tras una primera artroscopia en la rodilla izquierda en febrero de 2016. Una apuesta exitosa, puesto que conquistó el Abierto de Australia-2017 y Wimbledon seis meses más tarde.

Cerca de los 40 años -los cumplirá el 8 de agosto- ¿cómo se recuperará esta vez? Más aún en un contexto restrictivo del tenis bajo una pandemia que hasta el momento le es desconocida.

"La retirada nunca fue una opción. Lo importante es que no sufro y que no estoy lesionado. Estoy muy contento de estar de vuelta para jugar un torneo, no pensaba que fuera a tomar tanto tiempo", señaló este domingo la leyenda en rueda de prensa.

- Evans o Chardy para empezar -

Su semana catarí debería ofrecer las primeras respuestas. Federer, número 6 del ranking ATP, iniciará el torneo contra el británico Dan Evans (N.28) o el francés Jérémy Chardy (N.64) el miércoles como muy pronto a priori.

Otros dos top 10, el austríaco Dominic Thiem (N.4) y el ruso Andrey Rublev (N.8), más cuatro top 20 (Denis Shapovalov y Stanislas Wawrinka especialmente), aparecen en el cuadro.

El suizo, con veinte títulos de Grand Slam -como su gran rival Nadal- regresa con ambición.

"Todavía quiero levantar grandes títulos", afirmó en una entrevista con la radio suiza SRF a principios de febrero, declarando que su prioridad era Wimbledon, los Juegos Olímpicos de Tokio -en su palmarés solo falta el oro en individuales- y el Abierto de Estados Unidos. Y afirmando al mismo tiempo que quería "intentar volver a jugar en tierra batida".

¿Y después de Doha? Federer está inscrito en Dubái la siguiente semana pero no en Miami, el primer Masters 1000 de la temporada, a final de mes.

© 2021 AFP