Federer paga el cansancio ante Basilashvili pero está satisfecho con su regreso

Doha (AFP)

Visiblemente cansado en el desenlace, el suizo Roger Federer, que regresó esta semana a la competición tras trece meses de ausencia, fue derrotado este jueves en Doha en su segundo partido, ante el georgiano Nikoloz Basilashvili (42º ATP), por 3-6, 6-1 y 7-5, pero se mostró satisfecho.

Federer, sexto del ránking mundial y que cumplirá 40 años en agosto, pagó la factura tras invertir 2 horas y 24 minutos el miércoles para ganar en su partido de reaparición al británico Daniel Evans (28º), por 7-6 (10/8), 3-6 y 7-5.

Basilashvili se enfrentará el viernes en semifinales del torneo de Doha al estadounidense Taylor Fritz (33º).

- 'Vengo desde tan lejos' -

Federer se mostró tranquilo pese a esta derrota.

"Vengo desde tan lejos que estoy ya contento con haber sido capaz de jugar dos partidos con tres sets (cada uno), golpe a golpe. No estoy todavía al 100%. Lo veo, lo siento. Pero el objetivo es estar al 100% para la temporada sobre césped", afirmó el tenista de Basilea.

Ahora se da un tiempo de "24 horas" para decidir si participa la próxima semana en el torneo e Dubái.

En el duelo ante Basilashvili, Federer llegó a tener una bola de partido a favor con 5-4 en el tercer set, pero no pudo aprovecharla.

Antes, había ganado con seguridad la primera manga, pero en la segunda perdió el ritmo, cometiendo demasiados errores y dominado en los intercambios, lo que permitió a Basilashvili igualar el duelo.

En la tercera el suizo salvó varios puntos de rotura con 3-3. En el desenlace, tras no acertar con su bola de partido y a diferencia del día anterior, cuando mejoró su nivel ante Evans, se mostró incapaz y sirvió la victoria en bandeja a su rival.

"Es increíble. Es uno de los mejores jugadores de la historia. Representa mucho para mí jugar contra él, siempre ha sido mi ídolo", declaró el georgiano.

- 'Me faltaba energía' -

"Me faltaba energía. Hice las cosas bien, quizás no al más alto nivel, quizás no tenía todavía reservas, pero las intenciones estaban bien, eso es bueno", analizó el tenista de Basilea.

Federer ha estado trece meses fuera de la competición, un tiempo en el que se ha sometido a dos operaciones de rodilla.

El último encuentro oficial que había disputado antes de esta semana era la semifinal del Abierto de Australia de 2020, que perdió ante el serbio Novak Djokovic.

Después, Federer decidió someterse a una artroscopia en la rodilla derecha, que le molestaba desde hacía tiempo.

La suspensión del circuito ATP por la pandemia del covid-19 y una segunda artroscopia en la misma rodilla, en mayo, llevaron a Federer a una larga ausencia en la competición, que finalizó el miércoles en Doha.

Además del duelo entre Basilashvili y Fritz, en la otra semifinal jugarán Dominic Thiem (4º ATP) o Roberto Bautista (13º) con Andrey Rublev, exento de jugar la primera ronda y que se ha beneficiado de las bajas de sus rivales para estar en la penúltima ronda sin saltar a la pista.

