Derrota francesa en Londres pone en bandeja a Gales el título del Seis Naciones

El wing de Gales George North (I) y su compañero Joshua Adams (D) felicitan al hooker Ken Owens después de un try en el Seis Naciones, contra Italia, el 13 de marzo de 2021 en Roma

Gales, que aplastó a Italia en Roma (48-7), está muy cerca del título del Seis Naciones de rugby tras la derrota de Francia en Twickenham frente a Inglaterra (23-20), este sábado en la cuarta jornada del evento.

El XV del Dragón tendrá suficiente con no perder el próximo sábado en el Stade de France para igualar con Inglaterra al frente del palmarés del torneo, con 39 títulos.

En caso de vencer, los galeses lograrían además el Grand Slam (victoria en todos los partidos) por 13ª ocasión en la historia, igualando también el récord que ostenta el XV de la Rosa.

Pero incluso perdiendo, Gales podría lograr el título si Francia no gana con el punto de bonus ofensivo (cuatro tries anotados) en el partido pendiente que tiene el XV del Gallo contra Escocia en París y que no se disputó el pasado 28 de febrero porque se detectaron 16 casos positivos al covid-19 en la expedición francesa, entre ellos el seleccionador Fabien Galthié.

El duelo frente a los escoceses podría disputarse el 26 de marzo, aunque la fecha aún no fue confirmada por los organizadores del torneo.

El XV del Gallo estuvo cerca de lograr su primera victoria en Twickenham desde 2007, ya que los franceses llegaron al descanso con ventaja (13-17) y se mantuvieron por delante en el marcador hasta el minuto 76, cuando Mario Itoje logró un try validado por el videoarbitraje y Owen Farrell hizo la conversión para el definitivo 23-20.

"En el segundo periodo perdimos el control del partido, sobre todo al final, cuando ellos nos presionaron. Resistimos hasta que Itoje anotó", lamentó Galthié tras el partido.

"El equipo ha hecho un gran partido, estuvimos con ventaja hasta tres minutos antes del final, pero no ha sido suficiente". añadió.

- Inglaterra sin opciones de título -

La victoria inglesa, no obstante, no tendrá consecuencias para ellos de cara a la clasificación, ya que el triunfo de Gales en Roma acabó con las esperanzas del XV de la Rosa de revalidar el título del año pasado.

Antes del duelo en Londres, Gales había cumplido con una amplia victoria en Roma para acercarse al título y meter más presión a Francia.

Frente a un equipo italiano muy frágil e indisciplinado, el XV del Dragón ya había sentenciado el duelo al descanso, al que se llegó con el marcador de 27-0.

La selección británica anotó siete veces en la zona de marca rival. Los autores de los tries fueron Joshua Adams (8), Toby Faletau (14), Ken Owens (21, 30), George North (43), Callum Sheedy (60) y Louis Rees Zammit (64).

Completaron el marcador, pateando, Dan Biggar (9 puntos) y Sheedy (6 más).

Es la cuarta victoria consecutiva para Gales, la tercera además con el bonus positivo, pero para su seleccionador, Wayne Pivac, la 'final' de París será muy diferente.

"Será un rival completamente diferente. Tenemos que seguir progresando. Sabemos que será un encuentro muy complicado", declaró.

Por su parte, Italia encajó su 31ª derrota en el torneo y suma 187 puntos (26 tries) encajados en cuatro partidos.

El próximo fin de semana viajará a Escocia con el objetivo de no llevarse por sexta vez consecutiva la 'cuchara de madera', la distinción simbólica para el equipo que pierde todos sus encuentros.

