La lesión de LeBron James abre la carrera para el MVP más disputado en la NBA

Anuncios Lee mas

Los Angeles (AFP)

La lesión de tobillo que sufrió el sábado LeBron James abre todavía más la pugna por el premio MVP (Jugador Más Valioso) más incierto de las últimas temporadas en la NBA, al que aspiran otras superestrellas como Embiid, Jokic o Antetokounmpo.

Para 'King James', reconquistar este galardón ocho años después es una cuestión de respeto y una meta marcada en rojo en su decimoctava temporada en la NBA.

El líder de Los Angeles Lakers ha dejado claro que los cuatro MVP que posee son insuficientes para una de las mejores carreras de la historia, en la que ha conquistado cuatro anillos de campeón y disputado 10 Finales.

"Debería tener más de cuatro, creo (...) Pero no los tengo y no me siento a pensar en ello o a llorar por ello", dijo el jueves LeBron, que no obtiene este reconocimiento desde 2013.

A sus 36 años, se esperaba que el alero dosificara esfuerzos en esta campaña que arrancó solo 71 días después del triunfo de los Lakers en las Finales de 2020 en Disney World (Orlando), el menor periodo entre temporadas de la historia.

Pero el deseo de recuperar el MVP y la lesión de la otra figura de los Lakers, Anthony Davis, hicieron que James esté promediando el mismo tiempo de juego que el año pasado.

LeBron suma 25,8 puntos, 8,1 rebotes y 8,0 asistencias en 34,5 minutos por noche y en febrero llegó a superar los 40 minutos en cuatro partidos.

Los temores sobre la salud de 'King James' se materializaron el sábado con el esguince en el tobillo derecho que sufrió en la derrota frente a los Atlanta Hakws y que le tendrá apartado de las pistas por un tiempo todavía indefinido.

- Jokic gana posiciones -

Sin esperar a conocer su tiempo de baja, varias casas de apuestas dejaron de considerar a LeBron como gran favorito al MVP, al igual que sucedió la pasada semana tras la lesión de Joel Embiid.

El pívot camerunés de los Philadelphia 76ers, de 27 años, sufrió una contusión en la rodilla izquierda por la que tuvo que parar entre dos y tres semanas como mínimo.

Embiid, que a diferencia de LeBron sí tiene un gran historial de lesiones, estaba protagonizando la mejor temporada de su carrera, con promedios de 29,9 puntos, 11,5 rebotes y 3,3 asistencias.

Por primera vez desde su llegada a la NBA en 2016, el camerunés estaba demostrando que es capaz de convertir a los Sixers en contendientes al título, aupándolos hasta la primera posición de la conferencia Este.

Con las candidaturas de Embiid y LeBron en paréntesis, los focos se centran ahora en el serbio Nikola Jokic, el líder de los Denver Nuggets.

Con su 2,11 metros de altura, el 'Joker' sigue maravillando como director de juego de los Nuggets y confirmándose como el mejor pívot pasador de la actual NBA, y quizás de la historia de la Liga.

Al serbio, de 26 años, le vino bien el corto periodo entre el final de la pasada temporada en octubre y el inicio de la actual en diciembre para arrancar en plena forma física y aumentar aún más su impacto en el equipo.

Jokic ha pasado de los 19,9 puntos de la pasada campaña a los actuales 27,0, de 9,7 rebotes a 11,2 y de 7,0 asistencias a 8,6.

Tras un inicio titubeante, los Nuggets vuelan ahora con nueve victorias en los últimos 10 partidos de la mano del serbio, que acumula 10 triple dobles, la tercera mejor marca de la liga.

También están enrachados los Milwaukee Bucks (11 triunfos en 12 partidos), lo que ha puesto de nuevo sobre la mesa la candidatura de Giannis Antetokounmpo.

El griego, de 26 años, promedia números similares a los que le hicieron merecedor de los dos últimos MVP (29,1 puntos, 11,8 rebotes y 6,2 asistencias) en un nuevo intento por alcanzar sus ansiadas Finales con los Bucks.

El aspirante más atípico es el escolta James Harden, ganador del MVP en 2018, ya que ningún jugador ha recibido el galardón en una temporada en que militara en dos equipos.

Traspasado en enero de los Houston Rockets a los Brooklyn Nets, Harden se ha hecho con las riendas del equipo neoyorquino desde la lesión de Kevin Durant, guiándoles hasta la cabeza de la conferencia Este con promedios de 25,4 puntos, 8,9 rebotes y 11,4 asistencias.

© 2021 AFP