"Mi intención es prolongar la aventura" en el Stade Français, afirma Gonzalo Quesada a la AFP

Gonzalo Quesada vivía en 2019 su momento más dulce como entrenador. Los Jaguares habían logrado un hito en el deporte del balón ovalado en Argentina al disputar la final del Super Rugby, el campeonato de clubes del Hemisferio Sur.

Pero la pandemia frenó el impulso de aquel prometedor equipo. Ante la incertidumbre sobre su futuro, aceptó el año pasado hacerse cargo del Stade Français, volviendo al equipo parisino, al que había conducido al título en el Top 14 en 2015.

El head coach bonaerense firmó por esta temporada y una más, pero afirma en una entrevista a la AFP que le gustaría "prolongar la aventura" en el club parisino, último la pasada temporada y que en esta, con Quesada, es octavo a falta de siete jornadas, con el objetivo de estar entre los seis primeros para disputar los play-offs

P: ¿Por qué decide volver a Francia tras guiar a Jaguares a la final del Super Rugby?

R: No fue una decisión fácil. Si Jaguares siguiera existiendo en Super Rugby yo estaría en Jaguares. Hicimos un gran trabajo. Es un gran equipo. La segunda temporada comenzó también muy bien, pero pasó esto del covid, pandemia, cuarentena y demás. Y el Super Rugby desapareció dentro de esa pandemia. Me quedaba la posibilidad de seguir en Argentina pero sin un proyecto. Dado que no tenía mas Jaguares, acepté volver a Francia. Dentro de la mala suerte, tuve una muy linda oportunidad de volver a mi club en Francia, que encima estaba pasando un momento difícil. No era un proyecto fácil pero era un lindo desafío y lo acepté.

P: ¿Como está siendo su experiencia en el Stade Français?

R: Había mucho trabajo, había necesidad de hacer un cambio cultural profundo, y yo sentí de afuera que había muchos cambios de dirección en los últimos tres o cuatro años. No era muy claro hacia dónde quería ir el club, cuáles eran los objetivos reales y concretos y en ese sentido me sedujo la posibilidad de venir al club y trabajar junto a Thomas Lombard (director general). Con el objetivo de volver a poner el club entre los grandes de Francia.

P: ¿En qué ha mejorado el equipo esta temporada?

R: El equipo estaba último la temporada pasada y en la primera mitad del campeonato, terminamos cuartos. Estamos en la misión de clasificar entre los seis primeros y vamos a dar el máximo para lograrlo desde el primer año. Sería un grandísimo logro.

P: ¿Qué se tiene que dar para lograr ese objetivo?

R: Hay muy buen nivel en el Top 14. Hay equipos que tienen procesos que ya están en su tercer o cuarto año. Son clubes con un staff estable desde hace años, con centros de entrenamientos que han desarrollado, con procesos en que mejoraron muchos las infraestructuras y con una plantilla de jugadores muy completa. Esos equipos que trabajan muy bien desde hace años, están muy afianzados, sin moverlos de las primeras plazas. Nosotros, aunque arrancamos en junio, estamos trabajando para ver cómo reforzar el equipo y nuestro staff para el próximo año, cómo mejorar nuestras infraestructuras. Nuestro centro de entrenamiento no tiene el nivel de casi ningún equipo, nuestras instalaciones de entrenamiento son las menos buenas del Top 14. Lo que necesitamos hoy para meternos en el Top 6 de forma regular es seguir en este cambio cultural, tener un centro de entrenamiento de alto nivel, trabajar con continuidad dentro del staff y reforzar el equipo en varios puestos. Eso a medio plazo. A corto plazo creemos que podemos luchar por estar entre los seis primeros. Hay que tener muy buenas actuaciones en los dos próximos partidos. Vamos a recibir a Clermont Ferrand y después jugar el derbi en campo de Racing. Creo que esos dos partidos van a condicionar nuestro fin de temporada. Si tenemos buenos resultados en esos dos partidos, nuestras posibilidades serán grandes. Mientras tengamos posibilidades de clasificarnos, no vamos a renunciar. Hay mucha determinación de parte de todos para, aunque sea nuestro primer año, hacer todo lo posible para clasificar entre los seis primeros.

P: ¿Ya está pensando en el próximo año en el Stade Français?

R: Firmé un contrato de dos años. Es decir que a fin de año empiezo mi última temporada. Pero estoy trabajando junto al director general del club en detalle y en un proyecto a medio plazo. Nuestra relación es muy buena y seguramente la intención de ambos, la del club y la mía, es prolongar la aventura. Por ahora no hay nada establecido en un contrato, pero mi idea es trabajar. Hay que hacer un cambio profundo en el club, un cambio que me motiva mucho y que siento que se puede lograr. Tengo una relación afectiva fuerte con este club, momentos muy fuertes y siento que no estamos lejos de lograr que el equipo esté en la pelea por estar entre los seis mejores y para ello necesitamos trabajar en todas las áreas y sobre todo hacer un cambio fuerte de cultura dentro del club y mejorar las infraestructuras. En ese momento estamos y eso va a hacer que se dé un cambio de dimensión.

