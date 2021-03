Primera 'pole' de la temporada de MotoGP para el italiano Bagnaia

Anuncios Lee mas

Doha (AFP)

En el esperado duelo entre Ducati y Yamaha el primer vencedor fue la marca italiana, que con Francesco Bagnaia logró este sábado la primera 'pole' de la temporada de MotoGP al lograr el mejor tiempo en la sesión de clasificación del Gran Premio de Catar, en el circuito de Losail.

Entre las dos marcas coparon las siete primeras plazas de la parrilla de salida del Gran Premio de Catar (domingo a partir de las 17h00 GMT), aunque es Yamaha la que tiene el récord de victorias en Losail con ocho, por cinco para Ducati, entre ellas las dos últimas.

Bagnaia, campeón del mundo de Moto2 en 2018, logró la primera 'pole' de su carrera en la máxima categoría del motociclismo mundial con un crono de 1:52.772, récord del circuito de Losail.

El italiano superó a los dos pilotos oficiales de Yamaha, el francés Fabio Quartararo, y el español Maverick Viñales, que completan la primera fila de la parrilla de salida, en el segundo y tercer puesto, respectivamente.

"Es la mejor manera de debutar con un nuevo equipo", se felicitó 'Pecco' Bagnaia, quien cree "posible terminar la carrera de mañana (domingo) de la mejor manera, ya que creo que podemos firmar un gran resultado" en el trazado catarí.

Quartararo, por su parte, declaró tras la sesión que se siente "con mucho potencial" subido en su Yamaha. "Me siento bien, me siento rápido. Lo voy a dar todo" en la carrera, añadió el joven francés.

- Joan Mir, décimo -

La segunda línea del Gran Premio de Catar estará formada por el italiano Valentino Rossi (Yamaha-SRT), el australiano Jack Miller (Ducati) y el francés Johann Zarco (Ducati-Pramac).

En la última tanda de entrenamientos libres, Zarco alcanzó una punta de 362,4 km/h, nuevo récord en MotoGP, una muestra más de que el trazado catarí es muy rápido y que en esas condiciones Ducati es favorita.

El italiano Franco Morbidelli (Yamaha-SRT) y los españoles Aleix Espargaró (Aprilia) y Álex Rins (Suzuki) saldrán desde la tercera línea.

El vigente campeón del mundo, el también español Joan Mir (Suzuki) solo pudo firmar el décimo mejor tiempo y compartirá la cuarta línea de la parrilla de salida con el japonés Takaaki Nakagami (Honda-LCR) y con su compatriota y último fichaje de Honda, Pol Espargaró.

"Hoy no ha sido un buen día, pero me siento preparado para una buena carrera", declaró tras la carrera un Espargaró sobre el que recae toda la responsabilidad del equipo oficial Repsol-Honda después de que el seis veces campeón de la categoría Marc Márquez anunciase que no correrá en Catar para seguir su recuperación del brazo lastimado en la primera carrera de 2020 y que le obligó a perderse entonces el resto del campeonato.

Tampoco le fueron bien las cosas a los pilotos de KTM, clasificados todos a partir del puesto 15º de la parrilla.

En Moto2, el británico Sam Lowes confirmó sus aspiraciones a ser uno de los aspirantes al título al lograr la 'pole' por delante del español Raúl Fernández, toda una sorpresa ya que se trata de su debut en la categoría.

En Moto3 será el sudafricano Darryn Binder (Honda) el que partirá desde la primera posición de la parrilla, acompañado en la primera línea por el 'rookie' español Izan Guevara (Gas Gas), 16 años, y el veterano británico John McPhee (Honda).

