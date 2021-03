Golf: Horschel derrota a Scheffler en la final del Mundial de match play

Anuncios Lee mas

Los Angeles (AFP)

El golfista estadounidense Billy Horschel venció este domingo a su compatriota Scottie Scheffler en la final del Mundial de match play en Austin (Texas).

Horschel, 32º sembrado, venció a Scheffler, 30º, por 2 y 1 y conquistó su sexto título del circuito PGA estadounidense, primero desde 2018.

"Espero que sea el primero de muchos más, pero voy a celebrarlo como si fuera el último", dijo el ganador, de 34 años.

Horschel, ganador en 2014 del Tour Championship y de los playoffs de la FedEx Cup, ganó el séptimo y el noveno hoyo y se dividió los últimos ocho con Scheffler para llevarse el triunfo en el Austin Country Club de la capital texana.

"No he jugado muy bien", matizó Horschel. "Fue un día difícil. Tuve dos rivales que no hicieron ningún putt y yo sí y esa fue la diferencia hoy", señaló.

En las semifinales, disputadas en la mañana del domingo, Horschel había vencido francés Victor Perez (31º) por 3 y 2 y Scheffler al también estadounidense Matt Kuchar (52º) por uno arriba.

Por primera vez en la historia del evento no competía en las semifinales ninguno de los 30 primeros sembrados. El español Jon Rahm, número tres del ranking de PGA, cayó el sábado ante Scheffler en cuartos, ronda en la que también fue eliminado su compatriota Sergio García.

- Francés Perez concluye cuarto -

En caso de haber derrotado a Horschel en la final, Scheffler hubiera sido el campeón más joven del torneo a sus 24 años.

El texano Horschel, que reside a pocos kilómetros del Austin Country Club, estuvo apoyado por el grupo de aficionados al que se permitió asistir al evento con restricciones por la pandemia de covid-19.

"Estoy orgulloso de cómo he luchado toda la semana", dijo Scheffler, que buscaba su primer título de PGA.

"Mi juego ha ido en la dirección correcta prácticamente todo el tiempo. Esta tarde fue realmente la primera vez que no sentí que había jugado lo mejor posible", lamentó.

Por su parte Kuchar, ganador del torneo en 2013 y finalista en 2019, venció en el duelo por el tercer lugar al francés Perez por 2 y 1.

Perez, único europeo que alcanzó las semifinales, es el golfista mejor ubicado en el ranking mundial sin ser miembro del circuito PGA estadounidense.

-- Resultados de la jornada del domingo del torneo WGC Match Play de Austin, Texas:

- Final

Billy Horschel (USA x32) derrotó a Scottie Scheffler (USA x30)

- Tercer y cuarto puesto

Matt Kuchar (USA x52) a Victor Perez (FRA x31) 2&1

- Semifinales

Billy Horschel (USA x32) a Victor Perez (FRA x31) 3&2

Scottie Scheffler (USA x30) a Matt Kuchar (USA x52) 1 arriba

