Thiem renuncia a jugar en Montecarlo porque no está "al 100%"

El austriaco Dominic Thiem, cuarto jugador mundial, no está "al 100%" de sus capacidades por lo que este jueves anunció que no jugará el Masters 1.000 de Montecarlo (11-18 abril), primera cita importante de la temporada europea de polvo de ladrillo.

"Tras Doha y Dubái necesitaba un descanso, no estoy al 100%, lo siento, me gustaría ir a Montecarlo, pero no será el caso esta vez", indicó el número 4 mundial en su página de internet.

Thiem, finalista de Roland Garros en 2018 y 2019, precisó que durante el Torneo de Montecarlo entrenará en tierra batida en Austria.

"Tengo que entrenarme mucho en las próximas semanas", dijo.

El comienzo de la temporada 2021 ha sido decepcionante para Thiem, que en 2020 ganó su primer Grand Slam, el US Open. Fue eliminado en octavos del Abierto de Australia, solo llegó hasta cuartos del ATP 250 de Doha y no superó la segunda ronda en el ATP 500 de Dubái.

