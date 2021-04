Las Ducati dominan el día de ensayos libres en el GP de Doha

Anuncios Lee mas

Doha (AFP)

Ducati, con el australiano Jack Miller, el italiano Francesco Bagnaia y el francés Johann Zarco, dominó este viernes en el día de ensayos libres de la categoría MotoGP del Gran Premio de motociclismo de Doha, segunda cita del Mundial, copando los tres primeros puestos.

Miller, piloto oficial de la marca italiana, obtuvo el mejor crono del día con un minuto, 53 segundos y 145 milésimas. Lo firmó ya en horario nocturno local, en la segunda sesión.

Superó así en 313 milésimas a su compañero de equipo Bagnaia y en 392 milésimas a Zarco (Ducati-Pramac).

Miller afirmó haberse sentido "muy cómodo" con la moto en la segunda sesión, cuando había menor temperatura.

"Me he centrado principalmente en la sesión de la tarde", admitió. "He podido hacer el mejor tiempo en el final, en un momento en el que era casi un ahora o nunca", explicó.

El cuarto puesto del viernes fue para el francés Fabio Quartararo (Yamaha), a 438 milésimas de Miller, y el quinto para el español Jorge Martín (Ducati-Pramac), a 448 milésimas.

El vencedor de la primera carrera de la temporada, el pasado domingo en el Gran Premio de Catar (disputado como este GP de Doha en el circuito de Losail), fue el español Maverick Viñales (Yamaha), que este viernes fue noveno en la hoja de tiempos, a 727 milésimas.

Entre los otros favoritos, el vigente campeón mundial español Joan Mir (Suzuki, 13º a 867 milésimas) y el veterano italiano Valentino Rossi (Yamaha-SRT, 14º a 967 milésimas) están en una posición complicada.

Solamente los diez primeros en la clasificación combinada de las tres sesiones de ensayos libres se clasifican directamente para la segunda y última parte de la sesión de clasificación, que el sábado determina el orden de la parrilla de salida. Los otros deben pasar por un repechaje.

La tercera y última sesión de los ensayos libres se disputa el sábado a primera hora, por lo que Mir y Rossi tendrán difícil mejorar sus tiempos del viernes, debido a que la pista estará más caliente y ofrecerá una menor adherencia.

El español Marc Márquez (Honda) no participa tampoco este fin de semana en el Gran Premio de Doha. Continúa recuperándose de la fractura en el brazo derecho que sufrió a mediados del año pasado.

. Clasificación combinada de las dos primeras sesiones de ensayos libres de MotoGP del Gran Premio de Doha en el circuito de Losail (5,380 km):

1. Jack Miller (AUS/Ducati) 1:53.145

2. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) 1:53.458

3. Johann Zarco (FRA/Ducati-Pramac) 1:53.537

4. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) 1:53.583

5. Jorge Martín (ESP/Ducati-Pramac) 1:53.593

6. Aleix Espargaró (ESP/Aprilia) 1:53.646

7. Franco Morbidelli (ITA/Yamaha-SRT) 1:53.699

8. Álex Rins (ESP/Suzuki) 1:53.713

9. Maverick Viñales (ESP/Yamaha) 1:53.872

10. Stefan Bradl (GER/Honda) 1:53.914

...

