Tailandesa Tavatanakit lidera en el arranque del primer 'Major' 2021 de la LPGA

Los Angeles (AFP)

La tailandesa Patty Tavatanakit firmó un cartón de 66 golpes (-6) para tomar la delantera este jueves al cierre de la primera ronda del primer ´Major´ del año, el LPGA ANA Inspiration que se disputa en California.

Patty, que jugó golf universitario en la Universidad de California en Los Ángeles, evitó que los nervios por los campeonatos importantes se apoderaran de ella logrando seis birdies, sin bogey para una ventaja de un disparo sobre la veterana china Feng Shanshan y la irlandesa Leona Maguire.

"Hoy fue un día bastante tranquilo y relajante", dijo la joven de 21 años, quien se encuentra en su segundo año como miembro de la LPGA después de una temporada de novatos interrumpida por la pandemia de coronavirus.

"Simplemente me apegué a mi plan de juego y no me volví demasiado codiciosa. Sé que es un ´Major´, es difícil, el campo es realmente difícil. "Estaba siendo muy paciente y estaba esperando que cayeran los putts, y lo hicieron en los últimos nueve (hoyos)".

Las españolas Azahara Muñoz y Carlota Ciganda terminaron empatadas en el puesto 17 con 70 golpes cada una (-2).

- Resultados del jueves en la primera ronda del torneo LGPA ANA Inspiration en Rancho Mirage, California (Par-72):

1. Patty Tavatanakit (THA) 66

2. Leona Maguire (IRL) 67

. Feng Shanshan (CHN) 67

4. Ariya Jutanugarn (THA) 68

. Anna Nordqvist (SWE) 68

. Megan Khang (USA) 68

. Moriya Jutanugarn (THA) 68

8. Lee Mi-rim (KOR) 69

. Jessica Korda (USA) 69

. Jennifer Kupcho (USA) 69

. Ko Jin-young (KOR) 69

. Georgia Hall (ENG) 69

. Charley Hull (ENG) 69

. Bronte Law (ENG) 69

. Yuka Saso (JPN) 69

...

17. Azahara Muñoz (ESP) 70

. Carlota Ciganda (ESP) 70

