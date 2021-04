Primoz Roglic gana la contrarreloj inicial y es líder de la Vuelta al País Vasco

Anuncios Lee mas

Bilbao (España) (AFP)

El esloveno Primoz Roglic es el líder de la Vuelta al País Vasco tras ganar este lunes la primera etapa de la ronda vasca, una contrarreloj de 13,9 km con salida y llegada en Bilbao.

Roglic (Jumbo-Visma) fue el más rápido con un tiempo de 17 minutos 15 segundos, superando al estadounidense Brandon McNulty (UAE), segundo a 2 segundos, y al danés Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), tercero a 18 segundos.

Otro de los grandes aspirantes al triunfo final el esloveno, Tadej Pogacar (UAE), quien precisamente ganó el último Tour a Roglic en una 'crono', se quedó quinto a 28 segundos del ganador y líder de la carrera, al igual que el británico Adam Yates (Ineos), reciente ganador de la Vuelta a Cataluña, que es sexto.

"Es maravilloso estar de vuelta, estoy muy contento de mi rendimiento hoy. Es muy bueno para mí. Me gusta correr aquí, es un bonito reto, con curvas y rampas duras", dijo el ciclista esloveno, vigente doble ganador de la Vuelta a España.

"No sólo estamos nosotros (él y Pogacar) en esta carrera, también hay otros corredores. Ha sido un buen día para nosotros, pero hay que seguir concentrados hasta el final. Vamos a darlo todo y ya veremos", añadió Roglic.

Pogacar empezó marcando unos buenos tiempos, pero se derrumbó en la segunda parte de la contrarreloj, que incluía una corta pero dura rampa final cercana al 10% de desnivel.

"Tal vez empecé un poco fuerte y no encontré nunca el ritmo adecuado... No dejaba de pensar a la última subida, me daba un poco de miedo y perdí algunos segundos ahí", explicó Pogacar a la televisión regional vasca.

"Son treinta segundos, es mucho, pero intentaremos reducirlos lo antes posible", añadió.

El español Alejandro Valverde (Movistar), ganador el sábado del Gran Premio Miguel Indurain en Estella, se quedó en la 20ª posición a 44 segundos del ganador de la etapa.

El martes tendrá lugar la segunda etapa de la ronda vasca de 162,8 km entre Amurrio y Altube con dos puertos de tercera categoría, uno de segunda y la llegada en uno de primera.

