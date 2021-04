Roland Garros opta por retrasar una semana su comienzo debido a la pandemia

Anuncios Lee mas

París (AFP)

No será al mes de septiembre como el año pasado, pero la pandemia de covid-19 obliga al torneo de Roland Garros a retrasarse de nuevo en su edición de 2021, aunque esta vez será solo una semana.

La gran cita de la temporada de tierra batida, que estaba previsto celebrarse del 23 de mayo al 6 de junio, se disputará así del 30 de mayo al 13 de junio, según una fuente cercana a la organización, confirmando una noticia de L'Equipe.

Este retraso podría permitir a los organizadores recibir más público si el gobierno francés alivia para entonces las restriciones sanitarias ligadas a la pandemia.

El martes, el ministerio de Deportes francés había reconocido conversaciones "en curso" con la organización del torneo tanto para un eventual "aplazamiento de unos días" como en lo referente a "las modalidades, sobre todo la acogida de público".

Hace una semana, en una entrevista a la AFP, el nuevo presidente de la Federación Francesa de Tenis (FFT), Gilles Moretton, aseguró que la organizadora de la prueba no se planteaba una cancelación del torneo.

"Estudiamos muchas opciones para Roland Garros 2021. Están todas las posibilidades... o casi todas, ya que no me atrevo a pensar en que podamos contar con un 100% (de espectadores). Pero el límite puede ser desde jugar a puerta cerrada a un umbral que no será del 100%. Todas las opciones están abiertas", aseguró.

El presidente de la FFT, no obstante, admitió: "Por ahora estamos en la carrera y el torneo está en la fecha prevista. Pero si nos anuncian un confinamiento general durante dos meses estaremos forzosamente obligados a tomar medidas".

Contactada este miércoles por la AFP, la FFT no quiso pronunciarse sobre el tema.

- Impacto en la temporada de hierba -

En plena primera ola de la pandemia, la pasada edición del torneo, que habitualmente se disputa en la primavera parisina, ya tuvo que retrasarse a septiembre, en una decisión tomada unilateralmente por la FFT y que sorprendió al resto de instancias del mundo del tenis.

En esta ocasión, el impacto en el resto del calendario será menor, aunque sólo habrá dos semanas entre la final de Roland Garros y el inicio de Wimbledon (20 de junio al 11 de julio). Será el mismo periodo que separe la final del torneo londinense con la prueba olímpica en Tokio (del 24 al 30 de julio).

No obstante, sí que afectará a los primeros torneos previstos de la temporada de hierba, previstos a partir del 7 de junio: Stuttgart (Alemania, s'Hertogenbosch (Holanda) y Nottingham (Reino Unido).

El primer Grand Slam de la temporada, el Abierto de Australia, ya se retrasó tres semanas por la pandemia, de mediados de enero a primeros de febrero, y los jugadores que participaron en la prueba tuvieron que cumplir un aislamiento de 14 días a su llegada al país.

La edición 2020 de Roland Garros ya se disputó con sólo un millar de espectadores autorizados a asistir cada día al recinto parisino. Pero ni la falta masiva de público ni el cambio de calendario impidieron al español Rafael Nadal conquistar su 13º título.

En 2021 podría regresar a París Roger Federer, que solo ha pisado la tierra batida de Roland Garros en una ocasión desde 2015. Fue en 2019, cuando fue eliminado en semifinales por Nadal.

El tenista suizo (39 años), que hace casi dos años que no juega en tierra batida y que se recupera de una doble operación de rodilla, tiene previsto su regreso a las canchas en el Abierto de Madrid, del 27 de abril al 9 de mayo, anunció el martes la organización de la prueba.

