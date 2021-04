Alaphilippe se impone a Roglic y gana su tercera Flecha Valona

Anuncios Lee mas

Huy (Bélgica) (AFP)

El campeón del mundo, el ciclista francés Julian Alaphilippe (Deceuninck), ganó por tercera vez la Flecha Valona, este miércoles en la emblemática subida del Muro de Huy, en Bélgica.

Alaphilippe venció al esloveno Primoz Roglic tras un recorrido de 193 kilómetros, mientras que el veterano español Alejandro Valverde, que con cinco triunfos ostenta el récord de victorias en esta prueba, finalizó tercero en esta ocasión.

El corredor murciano, a cuatro días de cumplir 41 años, finalizó por delante del canadiense Michael Woods y del francés Warren Barguil.

El británico Tom Pidcock, que se cayó durante la prueba, finalizó sexto en la 85ª edición de esta clásica, cuatro días antes de la 'Decana', Lieja-Bastoña-Lieja.

"Esta victoria me hace mucho bien", afirmó Alaphilippe, que hasta ahora solo tenía una victoria esta temporada, una etapa en la Tirreno-Adriático.

"He podido dosificar fuerzas a lo largo del día, sabía lo que tenía que hacer en el final", añadió el francés de 28 años. "Sabía que no sería fácil con Roglic y con Valverde a rueda", afirmó el francés, que en cinco participaciones en la Flecha Valona cuenta con tres victorias y dos segundos puestos.

La carrera se decidió como en los años anteriores en la tercera y última subida al Muro de Huy, una ascensión brutal de 1.300 metros, con casi un 10% de desnivel.

Roglic, que descubría esta subida, arrancó a casi 400 metros de la línea y Alaphilippe fue el único que le respondió, llegando a superarle.

"En una subida tan dura, o tienes piernas o no las tienes, no necesitas plantearte las cosas", declaró por su parte Roglic al ser interrogado si no había atacado demasiado pronto.

"Siempre quiero ganar, pero estoy contento con mi estado de forma", añadió el esloveno, que felicitó a Alaphilippe por su victoria.

- Sin Pogacar ni Hischi -

El equipo UAE del esloveno Tadej Pogacar y del anterior campeón, el suizo Marc Hirschi, ganador de la prueba en 2020, se vio obligado a renunciar a participar en esta Flecha Valona por el resultado positivo de dos de sus miembros en un test covid-19 efectuado el lunes.

La formación ciclista no fue autorizada a competir pese a los resultados negativos obtenidos en otros test a esas mismas personas. Pogacar lamentó la baja para esta carrera por "falsos positivos" en su equipo.

En la carrera femenina, la victoria fue para la holandesa Anna Van der Breggen (SD Worx), que firmó así su séptimo triunfo en una Flecha Valona, todo un récord, en el año en el que planea retirarse.

