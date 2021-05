"Las peleas entre pandilleros era nuestro día a día", la difícil infancia de Cheslin Kolbe

Anuncios Lee mas

Toulouse (Francia) (AFP)

Considerado actualmente como uno de los mejores wing del rugby, el campeón del mundo sudafricano y jugador del Stade Toulousain francés, Cheslin Kolbe, recuerda para la AFP sus inicios en un barrio periférico de Ciudad del Cabo: "Las peleas entre pandilleros era nuestro día a día".

PREGUNTA: ¿Cómo fue crecer en Kraaifontein, un barrio de la periferia de Ciudad del Cabo?

RESPUESTA: "Había que hacer frente a muchas dificultades: es una comunidad con mucha delincuencia, pobreza, droga, alcohol... Un sitio del que solo se habla cuando ocurre algo grave. Aprendí a tomar las mejores decisiones para mí y mi familia, e intentar ser un ejemplo para los más jóvenes. Cuando era pequeño y jugábamos en la calle, se escuchaban los disparos de las peleas de pandilleros. Era nuestro día a día. A la fuerza, te acostumbras, pero si lo pienso ahora, me da miedo... No fue una infancia fácil pero no la cambiaría".

P: ¿Qué papel tuvieron sus padres?

R: "Me mantuvieron lejos de los problemas. Han sido verdaderos ejemplos, sobre todo mi padre. Era muy fan del rugby y también jugaba, así que iba con él a los entrenamientos y a los partidos. Me llevaron por el buen camino, evitando que hiciera tonterías o que tomara decisiones que podría lamentar. No tuvieron una vida fácil. Trabajaban los siete días de la semana. Se sacrificaron por mi hermana y por mí, volvían tarde a casa y hacían horas extras de trabajo para darnos de comer y que yo pudiera jugar al rugby, ir a la escuela... Mi padre tenía horarios de oficina pero no paraba nunca. Incluso ahora, ¡yo creo que no se jubilará! ¡No sé de dónde saca tanta energía! Mis padres trabajaban y hay quien puede pensar que no nos faltaba de nada, pero no era así. Hicieron todo lo que pudieron por nosotros. Tengo amigos que tomaron malas decisiones en la vida y acabaron en pandillas o metidos en las drogas. Algunos murieron, incluso".

P: ¿No está cansado de que se hable siempre de su estatura (1,71 m)?

R: "(Risas) Sí, un poco. Mis amigos siguen enviándome capturas de pantalla cada vez que surge el tema. Hay quien espera cualquier error mío para hablar de ello. Desde muy joven comprendí que tenía que lidiar con ello: no soy el más alto del campo, por eso tengo que trabajar mis otras cualidades: la velocidad, mi juego de piernas... Creo de verdad que al rugby puede jugar todo el mundo, desde el momento en que crees en ti.

P: ¿Qué peso han tenido los Springboks (la selección de Sudáfrica) en su carrera?

R: Era un sueño. Ser un Springbok es la meta de todos los niños de Sudáfrica. Pero he tenido que superar muchos problemas: durante mucho tiempo me decían que no lo conseguiría, había un ambiente muy negativo. Me decían que nunca sería profesional, que no podría jugar contra los más fuertes, que no podría representar a mi país... En 2018, cuando me llegó la oportunidad de enfundarme la camiseta de los Springboks por primera vez, ¡fue increíble! Todo un alivio. Pensaba en mi padre, me veía otra vez con 13 años, en mis sueños, sin saber lo que me reservaba el futuro, sin saber si iba a comer caliente o a tener un techo donde dormir..."

