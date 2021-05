Russell Westbrook (Wizards) bate el récord de triple dobles de la NBA

Anuncios Lee mas

Atlanta (Estados Unidos) (AFP)

El base de los Washington Wizards Russell Westbrook logró este lunes el triple doble número 182 de su carrera, superando el récord de la NBA que poseía el legendario Oscar Robertson desde 1974.

Westbrook alcanzó esta cifra a falta de 8 minutos y 32 segundos para el final del partido contra los Hawks en el State Farm Arena de Atlanta, cuando sumaba 21 puntos, 10 rebotes y 14 asistencias.

Aficionados rivales aplaudieron al base cuando completó el triple doble (al menos 10 puntos, rebotes y asistencias) capturando su décimo rebote y la megafonía anunció que había batido el récord.

Los Hawks estaban por delante en el marcador en ese momento por 100-93 en un partido en el que Westbrook no pudo contar con el lesionado Bradley Beal, su mejor socio y máximo anotador del equipo.

Westbrook, de 32 años, había igualado el sábado la marca de 181 triple dobles que ostentaba Oscar Robertson, uno de los mejores jugadores de la historia de la NBA que jugó entre 1960 y 1974.

En su primera oportunidad, el base californiano se aseguró de hacerse con la primera posición histórica de este ránking con otra completa actuación ante los Hawks, en la que ya sumaba 12 puntos, 5 rebotes y 9 asistencias al descanso.

Westbrook lidera la NBA en triple dobles esta temporada con 36 y todavía tiene por delante otros tres partidos para aumentar su récord antes del final de la campaña.

Feroz competidor y superdotado físicamente, el base se ha impuesto una regularidad tan férrea en las estadísticas que ya tiene asegurado terminar la temporada con una media de triple doble (22 puntos, 11,6 rebotes y 11,5 asistencias).

En los últimos 21 partidos Westbrook ha sumado 18 triple dobles en su empeño por lograr que los Wizards mantengan su plaza en el 'play in' (repechaje para playoffs) en la Conferencia Este.

- Apoyo de Robertson -

El base ha alcanzado este récord a lo largo de 13 temporadas en la liga, 11 de ellas en los Oklahoma City Thunder, una en los Houston Rockets y la actual en los Wizards.

Elegido con el número 4 del Draft de 2008, Westbrook disputó unas Finales con los Thunder en 2012, perdidas ante Miami Heat, y fue nombrado MVP (Jugador Más Valioso) de la NBA en la temporada 2016-2017.

Esa campaña fue la primera en que logró promediar un triple doble por partido, una hazaña que solo ha logrado alcanzar también Oscar Robertson en toda la historia.

'Big O' estableció su récord de triple dobles a lo largo de 14 temporadas, en las que conquistó un anillo de campeón con los Milwaukee Bucks en 1971 y fue elegido MVP de la temporada en 1964.

Robertson, que actualmente tiene 82 años, ha expresado su admiración y había apoyado a Westbrook para que lograra batir su marca.

"No hay ninguna duda sobre ello, espero que lo consiga", dijo Robertson esta semana al diario The New York Times. "Creo que es uno de los bases de élite del basquetbol, y me parece ridículo que algunos periodistas deportivos lo critiquen porque no ha ganado un campeonato. Los jugadores no ganan campeonatos por sí mismos".

Earvin 'Magic' Johnson, leyenda de Los Angeles Lakers, ocupa la tercera posición del ranking histórico de triple dobles con 138 y Jason Kidd la cuarta con 107.

Además de Westbrook, otros tres jugadores en activo se encuentran entre los 10 mejores en esta clasificación: LeBron James (Lakers) ocupa el quinto lugar con 99 triple dobles, James Harden (Brooklyn Nets) el octavo con 58 y el serbio Nikola Jokic (Denver Nuggets) el noveno con 56.

