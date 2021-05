Munar derrota a Gasquet y se mete en semifinales en Parma

Anuncios Lee mas

Parma (Italia) (AFP)

El español Jaume Munar (80º del mundo) se clasificó este jueves a semifinales del Torneo de Parma tras derrotar en 48 minutos y concediendo un total de dos juegos (6-1, 6-1) al francés Richad Gasquet (50º).

El mallorquín de 24 años peleará por un puesto en la final, que sería la segunda de su carrera en la ATP, con el italiano Marco Cecchinato (104º), verdugo del eslovaco Norbert Gombos (87º) por 6-3, 6-1.

"Cuando he tenido que responder, aunque no han sido muchos momentos del partido, lo he hecho bien. El mérito para mí en ese sentido es doble. La concentración es más complicada cuando hay que aplicarla en pocas dosis", explicó Munar al término de un partido en el que no tuvo que afrontar una pelota de rotura en su contra.

El Torneo ATP de Parma se disputa en arcilla y reparte 662.000 dólares de premios.

-- Resultados de la jornada del torneo de tenis de Parma:

- Individuales masculinos - Cuartos de final:

Jaume Munar (ESP) derrotó a Richard Gasquet (FRA/N.5) 6-1, 6-1

Marco Cecchinato (ITA) derrotó a Norbert Gombos (SVK) 6-3, 6-1

