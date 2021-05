Los Lakers en alerta por derrota ante Suns y lesión de Davis

Anuncios Lee mas

Los Angeles (AFP)

Los Angeles Lakers cayeron este domingo 100-92 en su cancha ante los Phoenix Suns, que empataron 2-2 esta serie de primera ronda de la NBA, y están en vilo por la lesión de su figura Anthony Davis.

A un minuto del descanso, el pívot falló una entrada a canasta y cayó en mala posición, llevándose rápidamente la mano a su pierna izquierda.

Davis no volvió con el equipo tras el descanso y los Lakers reportaron que sufre una "distensión en la ingle izquierda".

"Está siendo evaluado y tendremos más información mañana", se limitó a decir el técnico de Lakers, Frank Vogel, sobre Davis.

El pívot se perdió la mitad de la temporada regular por diversas lesiones y fue duda hasta última hora para este partido por un problema en la rodilla izquierda.

Davis no estaba jugando un buen partido y solo sumó 6 puntos y 4 rebotes en 19 minutos en pista.

Los Suns ya dominaban 54-50 al descanso y no permitieron que los Lakers pusieran en peligro la victoria en este último juego en el Staples Center (Los Ángeles) antes de que la serie vuelva el martes a Phoenix.

LeBron James terminó con 25 puntos, 12 rebotes y 6 asistencias pero ninguno de sus compañeros dio un paso adelante tras la lesión de Davis.

El pívot español Marc Gasol, con 12 puntos y 8 rebotes, gozó de más minutos de juego por la ausencia de Davis y fue el segundo máximo anotador angelino.

Por los Suns, el veterano Chris Paul mostró mejoría de su lesión en el hombro derecho y lideró la ofensiva con 18 puntos y 9 asistencias, acompañado del escolta Devin Booker con 17 y 5.

"Dimos una gran pelea para ganar este partido", dijo Paul, de 36 años. "Vamos 2-2, hay mucho trabajo por hacer".

- Hawks se ponen 3-1 ante Knicks -

De la mano de su joven líder Trae Young, los Atlanta Hawks derrotaron 113-96 a los New York Knicks y se adelantaron 3-1 en esta serie de primera ronda de la Conferencia Este.

Los Hawks, que fueron quintos en la fase regular, tendrán la primera oportunidad de eliminar a los Knicks, cuartos, en el próximo partido el miércoles en Nueva York.

Trae Young volvió a liderar a los Hawks con 27 puntos y 9 asistencias, acompañado esta vez del pívot Clint Capela, con 10 puntos y 15 rebotes.

"Obviamente, estamos emocionados por ganar el partido", dijo Young. "Pero el trabajo no está hecho. No está hecho hasta que la serie termine. Tenemos que tener esa misma mentalidad, ese mismo enfoque, tratar de ir a Nueva York y terminarla allí".

A sus 22 años, el base All-Star está deslumbrando con promedios de 27,5 puntos y 10,0 asistencias en su primera aparición en playoffs de su carrera.

Por los Knicks, su estrella Julius Randle terminó con 23 puntos y 10 rebotes pero una negativa estadística de 7/19 en tiros de campo, mientras el veterano Derrick Rose firmó 18 tantos.

"Tenemos un quinto partido en casa para alargar esta serie", dijo Randle. "Me encantan nuestras posibilidades. No se ha acabado. No está ni mucho menos acabado".

"Tenemos que arreglarlo y arreglarlo rápido", reconoció el entrenador Tom Thibodeau, que quiere evitar una temprana eliminación en los primeros playoffs de la franquicia desde 2013.

La jornada del domingo también incluye los enfrentamientos entre los Boston Celtics y los Brooklyn Nets, que lideran la serie 2-1, y entre Los Angeles Clippers y los Dallas Mavericks, que también están en cabeza 2-1.

