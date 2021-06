Lázaro Blanco, el mejor lanzador del béisbol cubano, se queda en EEUU

(Archivos) En esta foto de archivo tomada el 08 de noviembre de 2019 César Prieto (I) de Cuba durante el partido de béisbol del grupo C de la Ronda de Apertura de la WBSC Premier 12 entre Corea del Sur y Cuba en el Gocheok Sky Dome en Seúl.

La Habana (AFP)

Lázaro Blanco, el mejor pitcher de la pelota cubana, decidió romper con la federación de su país y quedarse en Estados Unidos, convirtiéndose en el segundo jugador del "team" Cuba que desertó en el preolímpico de Florida, anunció este viernes el propio jugador.

Fue "una decisión que tomé estando en La Florida" y "no es que vaya a jugar béisbol" en Estados Unidos, declaró Blanco, de 35 años, al canal Telemundo 51 de Miami, según el fragmento de una entrevista difundido en la red social Facebook.

"Lo importante es que me siento bien con la decisión que he tomado y, bueno, es una nueva vida que voy a tomar en estos momentos", añadió Blanco, al admitir que si no puede jugar al béisbol se dedicará a "cualquier cosa".

En una escueta nota, publicada por JIT, órgano de prensa del Instituto Cubano de Deportes (Inder), la Federación Cubana de Béisbol (FCB) destacó que "Lázaro Blanco decidió permanecer en Estados Unidos incumpliendo su contrato con el equipo mexicano Saraperos del Saltillo".

Blanco es el tercer miembro que abandona la delegación cubana que participó en el Preolímpico de Béisbol de las Américas en Florida.

El jugador César Prieto, considerado uno de los mayores talentos del béisbol local, abandonó a su grupo el 26 de mayo, antes de que el "team" Cuba debutara en la lid.

El jueves, el psicólogo del equipo, Jorge Sile Figueroa, también dejó la delegación de su país poco antes de que emprendiera su viaje de regreso a la isla, confirmó a la AFP una fuente cercana al equipo que pidió guardar la confidencialidad. Su huida no ha sido confirmada por la FCB.

Blanco y Carlos Juan Viera, considerado el segundo mejor lanzador de la isla, debían viajar a México desde Estados Unidos, pues ambos tenían el aval de la FCB para jugar en la Liga Mexicana con el club Saraperos de Saltillo.

En una nota más amplia que publicó luego de la fuga de Prieto, la FCB criticó la decisión del jugador, que dijo, es "contraria al compromiso contraído con el pueblo y el equipo".

"El estímulo a este tipo de comportamiento ha signado las muchas agresiones gestadas contra nuestro deporte, víctima del accionar de mercaderes y traficantes favorecidos por la decisión del gobierno de los Estados Unidos de inhabilitar el acuerdo destinado a normalizar la inserción de nuestros jugadores en los circuitos de la MLB”, indicó entonces.

En el preolímpico, los cubanos cedieron en sus dos primeras salidas frente a Venezuela y Canadá por idéntico marcador de 6X5, lo que dejó por primera vez a Cuba, dueña de tres títulos bajo los cinco aros y 25 coronas mundiales, fuera de los Juegos Olímpicos en su deporte nacional.

