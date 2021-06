Sergio Pérez domina la jornada de libres en Azerbaiyán en un mal día de Mercedes

Anuncios Lee mas

Bakú (Azerbaiyán) (AFP)

El piloto mexicano Sergio Pérez vivió su "mejor viernes" desde que aterrizó en Red Bull y dominó la jornada de ensayos libres del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, en un mal día para Mercedes.

Con un crono de un minuto, 42 segundos y 115 milésimas en la segunda sesión, 'Checo' Pérez consiguió ser el más rápido de la jornada, por delante de su compañero de equipo holandés Max Verstappen (a 101 milésimas) y de los Ferrari del español Carlos Sainz Jr (a 128 milésimas) y del monegasco Charles Leclerc (a 321 milésimas).

Tras vivir un Gran Premio difícil en Mónaco hace quince días (Lewis Hamilton 7º, abandono de Valtteri Bottas), ningún Mercedes figuró en el 'Top 10' de tiempos de esas segunda sesión, en la que el inglés fue undécimo, a un segundo y 41 milésimas de Pérez, y el finlandés apenas pudo ser decimosexto, a 2 segundos y 69 milésimas.

"Tengo la impresión de haber tenido una buena jornada, pero no fuimos muy rápidos", comentó Hamilton. "Atacaba, iba al límite, pero el coche estaba limitado. Tendría que haber sido más rápido, pero nos faltó adherencia. No es fácil quedar fuera del Top 10. No sé realmente por qué ha sido así", valoró el siete veces campeón mundial.

Bottas lamentó igualmente "una falta de adherencia" y un coche que "resbala".

"Es más difícil de lo que esperábamos", no oculta el finlandés, que admite que algo no funciona como debería.

"Hay que encontrar qué es", señaló.

- Red Bull, 'sólido' -

Mercedes está ahora bajo presión. Los terceros libres se disputan el sábado a las 13h00 locales (9h00 GMT) y la sesión de clasificación a las 12h00 GMT.

Red Bull tiene por lo tanto una gran oportunidad.

Verstappen tiene cuatro puntos de ventaja sobre Hamilton en la clasificación del Mundial y Red Bull un punto más que Mercedes en la general de constructores.

"En la primera tanda de los entrenamientos libres, el coche estuvo más bien correcto, yo estaba cómodo, luego en la segunda tanda hicimos algunos cambios para ver si era mejor pero no lo era", contó por su parte Verstappen.

"Vamos a trabajar en ello de aquí a mañana (sábado) y veremos qué dirección tomar en las clasificaciones. Hasta aquí, el equipo parece sólido y estoy muy satisfecho", analizó el holandés.

Sergio Pérez brilló este viernes en un lugar, Bakú, en el que en el pasado ya había destacado, con dos terceros puestos para Force India en 2016 y 2018.

"Hoy tuvo la impresión de comprender mejor el coche y cómo pilotarlo", afirma el mexicano, que llegó a su nuevo escudería antes de esta temporada. "Es probablemente mi mejor viernes de esta temporada, el más completo en términos de datos y de comodidad en el coche", aseveró.

- Ferrari, con buenas sensaciones -

¿Será suficiente para que Pérez luche el sábado por una primera 'pole' en la Fórmula 1, en la que el mexicano corre desde 2011?

En la sesión de calificación tendrá que desconfiar también de los Ferrari, que responden bien en los circuitos urbanos (Leclerc tuvo la 'pole' en Mónaco antes de que un problema mécánico le impidiera tomar la salida y Sainz Jr fue segundo de la carrera).

Este viernes Leclerc tuvo un problema, se fue contra las barreras y perdió un alerón antes de la segunda tanda de los libres.

En la carrera del domingo (12h00 GMT), la degradación de los neumáticos será importante por el calor que se espera. Vertsappen y Leclerc se han quejado de ellos pero recientemente han sido los Mercedes los que más han sufrido con temperaturas elevadas, lo que hace esperar un fin de semana imprevisible.

