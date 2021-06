Brady dice que convivió con una lesión camino hacia el Super Bowl pasado

Anuncios Lee mas

Miami (AFP)

Los actos heroicos del Super Bowl de Tom Brady en febrero pasado en la NFL se materializaron con el mariscal de campo consciente de que necesitaría una cirugía para reparar una lesión importante en su rodilla izquierda, reveló este miércoles la estrella de Tampa Bay.

Después de completar un minicampamento con los actuales campeones de la NFL, los Buccaneers, Brady dijo a la prensa que estaba satisfecho con su progreso en la rehabilitación después de una operación que se pensaba que era solo una limpieza artroscópica menor.

"Me siento realmente bien", dijo Brady. "Trabajé muy duro para tratar de volver a la velocidad máxima, para obtener lo que necesito hacer, para comenzar a mejorar", dijo el estelar jugador de 43 años.

Brady completó 401 de 610 pases para 4,633 yardas y 40 touchdowns con 12 intercepciones durante la temporada 2020, luego guió a los Bucs en una carrera de playoffs hacia el título que culminó con una victoria por 31-9 en el Super Bowl sobre Kansas City en Tampa. Fue su séptimo título de Super Bowl con premio MVP incluido.

"Fue una lesión con la que realmente lidiaba desde abril y mayo", dijo Brady.

"Sabía que tendría que hacer algo al final del año y estoy feliz de haberlo hecho. Probablemente era algo que ciertamente tenía que hacerse y hubo un gran resultado, así que estoy muy feliz por eso", agregó.

Después de seis títulos de Super Bowl en 20 años con los New England Patriots, Brady se unió a Tampa Bay en marzo pasado y en pocas semanas estaba luchando con la lesión, cuyos detalles no reveló.

"Nunca me gusta hablar de lesiones", aclaró Brady. "Tuve que pasar mucho tiempo atendiendo esa lesión en particular. Finalmente me operaron de la rodilla, y eso fue hace unas 15 semanas. Realmente feliz con mi proceso de rehabilitación".

Brady apuntó que sus preparativos para la campaña de 2021 serán más fáciles con la rehabilitación.

El capitán de los Bucs se encuentra entre los 22 titulares del Super Bowl que están de regreso en Tampa Bay trabajando para buscar la repetición del título, una hazaña lograda por última vez por los Patriots liderados por el propio Brady en 2003 y 2004.

