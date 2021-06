Schwartzman hace sufrir a Nadal antes de ser arrollado, Roland Garros se queda sin campeona

Anuncios Lee mas

París (AFP)

El argentino Diego Schwartzman hizo sufrir a Rafael Nadal durante dos sets y medio antes de ser arrollado por el español, que se mete en semifinales y aspira a una 14ª Copa de los Mosqueteros, en una jornada en la que Roland Garros se despidió de su vigente campeona femenina.

La polaca Iga Swiatek, ganadora del torneo en 2020, fue eliminada por la griega Maria Sakkari, completándose unas semifinales femeninas inéditas, ya que las cuatro tenistas clasificadas nunca llegaron tan lejos en un Grand Slam.

Al contrario que Swiatek, Nadal no parece dispuesto a ceder la corona en Roland Garros y este miércoles se clasificó para semifinales una vez más tras imponerse a Schwartzman por 6-3, 4-6, 6-4 y 6-0.

Al menos, al 'Peque' le quedará el consuelo de haberle roto al español una racha de 36 sets ganados de manera consecutiva y de haberle puesto en muchas dificultades, teniendo ventaja de 3-4 en el tercer set, pero a partir de ese momento fue arrollado por el huracán Nadal, que cerró la clasificación con nueve juegos consecutivos.

"Fue una tromba, no me dejó jugar prácticamente ningún punto. Cada bola que no era muy buena mía, él hacía 'winner' tras 'winner'", admitió Schwartzman para explicarse lo ocurrido desde el final del tercer set.

"Duele perder de nuevo (Nadal le ha ganado 11 enfrentamientos de 12), pero hay que analizar quien está enfrente, que es imbatible acá y que entras en la cancha contra el mejor de la historia en este torneo".

- Camino del 21º Grand Slam -

Nadal no perdía un parcial desde que le ganó la final de 2018 al austriaco Dominic Thiem en cuatro sets, pero a sus 35 años recién cumplidos, parece cerca de ganar su 21º torneo del Grand Slam, lo que le desempataría con Roger Federer (ambos tienen 20) y le convertiría en el jugador de tenis con más 'grandes' de la historia.

El partido se disputó ante unos 5.000 espectadores, la mejor entrada hasta ahora en la Philippe Chatrier, aprovechando que a partir de este miércoles se han suavizado las medidas de restricción en Francia por la crisis sanitaria provocada por la pandemia.

"No es comparable el ambiente y la energía que te transmite la gente. Los partidos se viven con otra emoción", admitió Nadal en conferencia de prensa.

Para explicar el vuelco que sufrió el partido en ese tercer set, el español dijo: "He encontrado la calma para golpear la bola. En el segundo (set) estaba golpeando corto y mi bola no tenía la longitud necesaria para jugar contra un jugador como Schwartman. Sabía que si me serenaba, si hacía armónico mi gesto de golpear, volvería a mi mejor nivel".

"Hoy salió bien y a partir de ahí jugué mi mejor nivel en el torneo y eso es una buena noticia", destacó.

Rival como rival en semifinales a su viejo conocido Novak Djokovic, número 1 mundial, o al italiano Matteo Berretini (9º), que juegan en el turno nocturno.

- Semifinales femeninas inéditas -

En el cuadro femenino, con la eliminación de Swiatek, ninguna jugadora del Top 10 jugará las semifinales, algo que nunca había pasado en Roland Garros desde el inicio de la era Open (1968).

Y en torneos de Grand Slam solo existe un precedente y fue en el Abierto de Australia de 1978.

Swiatek, que llevaba once victorias consecutivas en Roland Garros, sin ceder además un solo set, fue sorprendida por la griega Sakkari, de 25 años y número 18 del ranking, a la que no le tembló el pulso pese a jugar por primera vez unos cuartos de final en París y que acabó imponiéndose por un doble 6-4.

"Cuando me he sentado (en la silla antes de comenzar el encuentro) me he dicho a mí misma que lo más importante del partido de hoy era que lo disfrutara. Y lo he disfrutado", dijo a pie de pista, confirmando la imagen distendida que dio durante el partido.

Si bien necesitó asistencia médica por problemas físicos en el muslo derecho al comienzo del segundo set, Swiatek fue todo el partido a remolque de Sakkari.

La jugadora griega buscará el jueves el pase a la final contra la checa Barbora Krejcikova, de 26 años y número 33 de la WTA, quien logró el pase a semifinales derrotando en el primer partido de la jornada a la estadounidense Coco Gauff por 7-6 (8/6) y 6-3.

Por la otra parte del cuadro, se jugarán el pase a la final la rusa Anastasia Pavlyuchenkova (31ª) y la eslovena Tamara Zidansek (85ª), clasificadas en la jornada del martes.

