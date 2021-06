"El pasado no cuenta" para la Final Four, afirma Raúl González, técnico del PSG, a la AFP

Anuncios Lee mas

París (AFP)

"El pasado no cuenta". Raúl González, el entrenador español del París Saint Germain de balonmano, parece aferrado a esta frase.

En una entrevista a la AFP, antes de la Final Four, que su equipo disputa este fin de semana, insiste en que el Barcelona ha sido el mejor esta temporada, pero eso no le garantiza el título.

El técnico castellano de 51 años recurre al mismo eslogan respecto al hecho de que ha ganado cuatro Champions, tres como segundo entrenador del Ciudad Real y una como técnico del Vardar macedonio. "Lo que ha pasado antes no vale para nada", repite.

El sábado, el PSG debuta en semifinales, en Colonia (Alemania) ante el Aalborg danés, a priori el equipo más débil de los cuatro, siendo los otros dos Barcelona y Nantes.

González pide "respeto" hacia el equipo escandinavo.

P: ¿Qué significa para el PSG esta Final Four? ¿Hay más presión por no haberla ganado nunca?

R: Llegar a una Final Four es un premio. Hay siete, ocho o nueve equipos que pueden ganar la Champions. Hemos ganado al último campeón de Europa (Kiel en cuartos). Lo primero que sientes cuando llegas a la Final Four es una alegría, has cumplido el objetivo del club y vas a poder luchar por el título. El siguiente objetivo es pasar a la final. Cuando piensas a largo plazo no es bueno. Hay que enfocarse en ganar el primer partido y luego ya veremos. Tienes la ilusión de ganar, pero creo que la presión no es mayor o menor que otro partido importante de liga o de Champions. La presión que tienes por pasar a la Final Four ya ha sido máxima.

P: ¿Cómo ve a su equipo? ¿Llega en buen momento?

R: Estamos bien. Hemos ganado la liga y hemos eliminado al Kiel en cuartos. Eliminar al campeón de Europa no es fácil. Quiere decir que tenemos nivel para estar ahí. Está claro. Hay que intentar seguir jugando así. No es fácil pero veremos si podemos.

P: ¿Cómo ve al Aalborg danés cuando parece el menos potente de los cuatro finalistas?

R: Es cierto que mucha gente dice eso, pero ha eliminado al Flensburg a doble partido y este equipo alemán nos ganó a nosotros los dos partidos, en casa y fuera. El balonmano está muy abierto. Están ahí por méritos propios. Cuando el Vardar se clasificó por primera vez para la Final Four, llegaba como llega ahora el Aalborg y acabamos ganando la Champions. Hay que concentrarse en el equipo danés con todo el respeto.

P: ¿Cuál puede ser la clave del PSG para optar al triunfo final?

R: Hay cuatro equipos muy buenos. Cuando juegas con equipos de menor nivel, te vale con hacer algunas cosas bien. Pero estos equipos son muy completos, que llevan jugadas muchas Champions. Y el Aalborg defiende bien, ataca bien y contragolpea mucho. Tienen un balonmano muy total. No es un equipo al que falten determinados puestos.

P: ¿Se puede decir entonces que no hay favorito en esta Final Four?

R: Lo de favorito te lo has ganado durante el año. Barcelona ha hecho un trabajo excepcional. Eso es innegable. Creo que ha sido el equipo que mejor ha jugado en la Champions. De eso no hay duda. Los resultados y la manera de ganar los partidos ha sido arrolladora. Si te paras a mirar resultados para ver quién está haciéndolo mejor, es el Barcelona. Pero ahora se decide todo en dos partidos. Y todo lo que has hecho tampoco cuenta mucho. Cuentan los dos partidos que vas a jugar y ya está. Las estadísticas y todo lo que ha pasado no cuenta. La Champions del año pasado la ganó el Kiel cuando el favorito era el Barcelona. Y la del año anterior la ganó el Vardar que tampoco era favorito. La Final Four depende de muchos factores y uno de ellos es la ilógica.

P: Usted ha ganado tres Champions con el Ciudad Real como segundo entrenador y una con el Vardar como técnico principal. ¿Tener esa experiencia es una ventaja?

R: No te da ninguna ventaja. Lo que ha pasado antes no vale para nada. No sirve para nada decir que lo has hecho muy bien o que has jugado mil veces con un equipo y lo has ganado. Todo lo que vale es lo que va a pasar después.

P: Pero su equipo parece llegar con mucha moral tras los últimos resultados.

R: Hemos ganado la Copa de Francia y la liga. Solo queda la Champions. Son unos días en que todo el mundo está encantado. Estamos en la semana de la ilusión. Hay que salir con unas ganas de la leche.

